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اقتصاد

أخيرا في الجزائر.. الدفع ببطاقات “فيزا” و”ماستر كارد” للمواقع المحلية ممكن قريبا

محمد عبد المؤمن
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أخيرا في الجزائر.. الدفع ببطاقات “فيزا” و”ماستر كارد” للمواقع المحلية ممكن قريبا
ح.م
شعارات فيزا وماستر كارد

يعتزم بنك التنمية المحلية (BDL) إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني بالبطاقات الدولية، من قبيل “فيزا” و”ماستر كارد”، لفائدة المواقع الجزائرية،  حسب ما أفادت به مسؤولة في البنك.

وقالت مديرة تطوير الدفع الإلكتروني لـ BDL نوال طالب، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية يوم الثلاثاء، إن البنك العمومي “حقّق تقدّما كبيرا في هذا المشروع، من أجل توفير الخدمة للمرة الأولى في الجزائر”.

وأكدت طالب أن الخدمة الجديدة “ستمكّن الأجانب وأفراد الجالية الوطنية بالخارج، من الحجز في الفنادق الجزائرية على سبيل المثال، والشراء من مواقع محلية (باستخدام بطاقات الدفع الدولية)”.

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