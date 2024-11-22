“أداء الخُضر كان ممتعاً وأعجبني هؤلاء اللاعبون”

مهاجم المنتخب الوطني السابق، منصور بوتابوت يؤكد:

أشاد المهاجم الدولي الجزائري السابق، منصور بوتابوت، بالمردود الذي قدمه لاعبو منتخب الجزائر في آخر مباراتين ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025، ضد غينيا الاستوائية التي انتهت بنتيجة التعادل الأبيض (0-0) في مالابو، ثم أمام ليبيريا في مدينة تيزي وزو، والتي انتهت بفوز رفقاء القائد رياض محرز بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، ليتصدروا بذلك المجموعة الخامسة برصيد 16 نقطة.

وتحدث الجزائري منصور بوتابوت، في تصريحات خصّ بها موقع “العربي الجديد”، عن رأيه في المنتخب الوطني تحت قيادة المدرب فلاديمير بيتكوفيتش، وكذا مردود بعض اللاعبين خلال المواجهتين الأخيرتين، على غرار مهاجم رين الفرنسي، أمين غويري، الذي يُعد أحد أحسن لاعبي المنتخب الوطني خلال المباريات الماضية، ولاعب خط الوسط حيماد عبدلي، العائد إلى تشكيلة ” المحاربين”، إضافة إلى الوجه الجديد المحترف في نادي كوبنهاغن الدنماركي، أمين شياخة.

وقال منصور بوتابوت هداف المنتخب الوطني السابق: “كان هناك فرق في الأداء والنتيجة ودور اللاعبين في اللقاءين الماضيين، فضد غينيا الاستوائية كان اللقاء متوسطاً جداً بسبب الحرارة وأرضية الملعب التي لم تكن مساعدة، أما المباراة الثانية ضد ليبيريا فقد كانت ممتعة للغاية سواء من الناحية التكتيكية أو الأهداف، إضافة إلى تألق بعض اللاعبين مثل أمين غويري الذي كان يتحرك بشكل مميز جداً واستطاع صناعة الأهداف والتسجيل، أحيّيه على ما قدّمه”.

إلى ذلك، أثنى المهاجم السابق لنادي لومان الفرنسي على مردود حيماد عبد اللي: “هناك أيضاً حيماد عبدلي، صحيح أنه لم يلعب كثيراً في المباراتين للحكم عليه، لكني أعتقد أنه سيصبح لاعباً مهماً في المباريات المقبلة، فهو شاب جيد جداً من الناحيتين الفنية والبدنية، وسيكون إلى جانب لاعبين مهمين في خط وسط تشكيلة المنتخب الجزائري، مثل حسام عوار وإسماعيل بن ناصر وهشام بوداوي وربما نبيل بن طالب، هؤلاء قد يعودون في معسكر مارس المقبل، وكل هذه المنافسة ستكون في صالح تشكيلة المنتخب”.

وختم منصور بوتابوت تصريحاته بالحديث عن المهاجم الجديد للمنتخب الجزائري والمحترف في نادي كوبنهاغن الدنماركي، أمين شياخة، الذي سجل حضوره الأول مع الخُضر في معسكر الشهر الجاري، حيث قال: “أعرف أن شياخة لاعب شاب وواعد جداً لمستقبل منتخبنا الوطني، يتميز بطول القامة والمهارة أمام المرمى، أتشوق لرؤيته في المباريات القادمة حتى يتمكن من إظهار موهبته إن شاء الله”.