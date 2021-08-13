أداء صلاة الغائب في الأقصى ومساجد فلسطين على أرواح شهداء الجزائر   

أدى الفلسطينيون، بعد صلاة الجمعة، صلاة الغائب، في الأقصى ومساجد الضفة الغربية وقطاع غزة، على أرواح شهداء الحرائق التي تجتاح الجزائر.

وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية للأئمة والخطباء في فلسطيين قد دعت لإقامة “صلاة الغائب على أرواح شهداء حرائق الجزائر “.

وقالت الوزارة في بيان لها إن إقامة الصلاة تأتي “تأكيداً على عمق العلاقة بين الشعبين الفلسطيني والجزائري، وشكرا لدولة الجزائر على مواقفها الثابتة في دعم حقوق الشعب الفلسطيني”.

وأدى فلسطينيون في المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، صلاة الغائب على أرواح شهداء الحرائق في الجزائر.

ونقل عن دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، أن أعداد من شاركوا بالصلاة بنحو 40 ألف مصلٍ.

من جهته، قال محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين، في خطبته بمسجد خالد بن الوليد بمدينة رام الله “نُصلي صلاة الغائب على أرواح الضحايا، ضحايا الحرائق التي وقعت في الجزائر الحبيبة التي نحبها وتحبنا، نحب شعبها وشعبها يحب فلسطين وأهل فلسطين”.