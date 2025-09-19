أداء متباين للاعبي “الخضر” في رابطة أبطال أوروبا

خمسة لاعبين شاركوا في أقوى منافسة في العالم

في غياب آيت نوري المصاب، الذي فاز ناديه مانشستر سيتي في مباراته يوم الخميس، ضمن منافسة رابطة أبطال أوربا أمام نابولي بثنائية نظيفة، شارك بقية اللاعبين مع أنديتهم وتباين أداؤهم.

فقد تنفس إبراهيم مازة ولأول مرة في حياته مباريات رابطة أبطال أوربا، عندما سافر فريقه إلى كوبنهاجن فريق شياخة السابق، ورغم سهولة المباراة، إلا أن فريق مازة ليفركوزن عاد بتعادل إيجابي بهدفين مقابل هدفين، في مباراة شارك فيها النجم الجزائري مازة في حدود الدقيقة 51، فكان يوما تاريخيا للاعب الخضر الذي قدم لمحات لا بأس بها وكان قريبا من التسجيل عبر قذفة من 20 متر كادت أن تحقق الانتصار لفريقه، الذي مازال بعيدا عن مستواه في الموسم الماضي.

كما شارك لاعب وسط المنتخب الوطني، فارس شعيبي كأساسي مع فرانكفورت، ولعب شعيبي 90 دقيقة أي المباراة كاملة وفاز ناديه بخماسية مقابل واحد، بعد أن كان المنافس التركي غلاتاساراي متقدما بهدف وحيد، والغريب أن شايبي لم يساهم لا بالتهديف ولا بالتمرير الحاسم في هذه المباراة التي قصف فيها ناديه بالخماسية، وحصل فارس على تنقيط مقبول، مع الإشارة إلى أن مدرب فرانكفورت صار يُشغل فارس في خط الوسط الدفاعي.

ثالث لاعب من فرق ألمانيا شارك في رابطة الأبطال الأوروبية هو رامي بن سبعيني في مباراة مدشهة في طورينو أمم جوفنتوس، حيث انتهى الشوط الأول عقيم الأهداف، وفي الشوط الثاني حدث إسهال من الأهداف، إذ سجل كل فريق رباعية فكان نصيب رامي هدفا من ركلة جزاء ساحرة ولكنه كان المتسبب في تقبل ناديه الهدف الثالث الذي عادت به جوفنتوس وحول خسارتها براعية مقابل هدفين إلى رباعية لكل فريق.

حتى أمين غويري قدم مفاجأة سارة لأنصار منتخب الجزائر وأنصار الفريق الفرنسي مارسيليا، عندما تم إقحامه في مواجهة ريال مدريد في الدقيقة 78م في مكان ابن جورج ويا، ولكنه لم يغير من فوز ريال مدريد بهدفين مقابل واحد، وكانت أجمل مشاركة على الإطلاق، ما حدث لآدم زرقان الذي لعب ناديه لأول مرة رابطة أبطال أوربا، وخرج فريق سان جيلواز البلجيكي في هولندا أمام إيندهوفن بثلاثية مقابل واحد في مباراة شارك فيها زرقان من دون هدف أو تمريرة حاسمة، ولعب كل أطوارها.

امتلكت الجزائر ستة لاعبين يشاركون في رابطة أبطال أوربا وعشرة لاعبين في بقية المنافسات الأوروبية، رقم جيد سيجعل منتخب الجزائر قد كسب لاعبين من ذوي الخبرة لأن الذي يشارك ويتألق في رابطة أبطال أوربا، لن يجد مشكلة في التعامل مع كل المنتخبات الإفريقية، وهي ظاهرة حدثت كثيرا على الأراضي الإندونيسية والتركية التي لا هم لها سوى كيفية اكتساب لاعبين ينشطون في دوريات أوروبية كبيرة