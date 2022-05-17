أداة جديدة لحذف جميع معلوماتك الشخصية من غوغل.. بنقرة واحدة

يعمل موقع “غوغل” على تسهيل إجراءات إزالة البيانات الشخصية للمستخدمين من نتائج البحث عبر الإنترنت.

وحسب ما نقلته قناة “سي إن بي سي“، فقد طرح عملاق البحث المملوك لشركة “ألفابت”، سياسات وأدوات جديدة تتيح للمستخدمين طلب إزالة البيانات الشخصية.

وتتمثل البيانات التي يمكن إزالتها من نتائج البحث، في أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني. أو حتى عناوين السكن الفعلية.

وفي حين كان على المستخدمين في السابق، إظهار دليل على وجود ضرر محتمل من الاحتفاظ ببياناتهم في نتائج البحث، ستصبح إزالة المعلومات ممكنة لأي سبب، وبنقرة واحدة.

وأكدت “ألفابت” أنه بإمكان المستخدمين الذين يجدون معلوماتهم الشخصية في نتائج البحث، أن يطلبوا إزالتها ببضع نقرات فقط.

وأضافت الشركة أنّ الأداة الجديدة ستكون متاحة “في الأشهر المقبلة”، حسب المصدر ذاته.