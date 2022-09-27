أدانت إسرائيل والمثلية.. استبعاد سفيرة قطر من رئاسة حقوق الإنسان يشعل الشبكات
أشعل خبر استبعاد سفيرة قطر لدى الأمم المتحدة في جنيف هند المفتاح من رئاسة منتدى حقوق الإنسان، شبكات التواصل الاجتماعي، خاصة وأن القرار جاء بسبب مواقفها المدينة لإسرائيل والمثلية الجنسية.
وأشاد قطريون بسفيرة بلادهم، ونشروا تغريدات داعمة لها، بعد رفض ترشيحها، الإثنين، معربين عن فخرهم بها وبمواقفها المشرفة، التي تعكس أخلاقها العالية وغيرتها على الدين ونصرتها لفلسطين.
تعجز الكلمات عن شكر الفاضله الدكتوره #هند_المفتاح وهي مدعاة فخر لكل عربي حر ومسلم سليم الفطرة نقي السريرة غيور على دينه وعلى عقيدته
ربي يرفع قدرها أكثر لتزيد نوبات الصرع عند من يعاديها
حماك الله
#كفو_هند_المفتاح pic.twitter.com/4YJq00EW9P
— خالد دلوان (@Dalwaan) September 26, 2022
خسرت رئاسة منتدى حقوق الانسان في الأمم المتحدة بسبب تغريداتها ضد الشذوذ والسامية ووصفها للاسرائيلين بـ”أعداؤنا” ولكن نالت كل الحب والتقدير وأصبحت خير مثال للمرأة القطرية وقدوة لكل مسلم ومسلمة.#كفو_هند_المفتاح pic.twitter.com/faRxzxWX3f
— آمال 🇶🇦 (@Amaal90_) September 25, 2022
خسرت رئاسة منتدى حقوق الانسان في الأمم المتحدة بسبب تغريداتها ضد الشذوذ والسامية ووصفها للاسرائيلين بـ”أعداؤنا” ولكن نالت كل الحب والتقدير وأصبحت خير مثال للمرأة القطرية وقدوة لكل مسلم ومسلمة.#كفو_هند_المفتاح pic.twitter.com/faRxzxWX3f
— آمال 🇶🇦 (@Amaal90_) September 25, 2022
وقالت تقارير إخبارية إن المفتاح كانت مرشحة من قبل بلادها لرئاسة منتدى حقوق الإنسان، الذي سيُقام تحت عنوان “الديمقراطية وسيادة القانون”، في شهر نوفمبر في الأسبوع نفسه الذي تبدأ فيه قطر استضافتها لكأس العالم لكرة القدم.
وبحسب وسائل إعلام عبرية فقد كشفت “رقابة الأمم المتحدة”، عن عشرات التغريدات للمفتاح بين 2011-2021، معادية للسامية ورافضة للمثلية.
وأضافت إن التغريدات تمييزية وتآمرية، من ضمنها تحميل إسرائيل مسؤولية اعتداءات 9/11، ووصف اليهود بـ”أعدائنا”، والمثليين بأنهم “مثيرون للإشمئزاز”.
من جانبهم، عبر نشطاء عرب عن تضامنهم مع المفتاح، وقالوا بأن رفضها فخر لها ولقطر ولكل الأمة الإسلامية، كما طالبها الكثيرون بالثبات على مواقفها وعدم الاستسلام للضغوطات من أجل الظفر بالمنصب.
خسارة رئاسة منتدى أو لجنة من لجان هيئات الأمم المتحدة، أمر طبيعي بل هي مسائل روتينية دورية، تحتاج لبعض التنسيقات واللوبيات.
ليست الخسارة هي النقطة المهمة، بقدر أهمية ثبات الدكتورة هند على مواقفها السابقة، وعدم الرضوخ لأي ضغوط مستقبلية لتغيير تلك المواقف لأجل مكاسب وشهرة وأضواء. pic.twitter.com/1FNfQj0wsr
— د.عـبدالله العـمـادي (@Abdulla_Alamadi) September 26, 2022
سفيرة قطر لدى الأمم المتحدة د. هند المفتاح، تخسر رئاسة منتدى حقوق الإنسان؛ بسبب كتابتها تغريدات قديمة تهاجم فيها الكيان المحتل والمثلـ ـية.
شريفة تحدَّثت بلسان الشرفاء!
— تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) September 26, 2022
يذكر أن هند المفتاح أول امرأة تعين في مجلس الشورى القطري، وصنفت كأكثر شخصية مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي في قطر في عام 2016، وتم تكريمها من قبل المجلس الثقافي البريطاني في عام 2019.
وأشاد مدير منظمة “رقابة الأمم المتحدة”، هيليل نوير، بالقرار، وقال إن منع “سفيرة الكراهية” من الحصول على المنصب هو “الصواب”.
وقال نوير إن “هند المفتاح هي معادية للسامية شرسة ظلت لأكثر من عقد من الزمان تغرد على تويتر كراهية بغيضة ضد اليهود والمثليين، بينما تنشر نظريات مؤامرة خبيثة حول الدول الغربية. هي آخر شخص في العالم يجب أن يرأس منتدى للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون”.