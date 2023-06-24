أدباء عرب يثمنون جهود الرئيس عبد المجيد تبون من أجل لمّ الشمل العربي

في ختام الطبعة الأولى لملتقى الجزائر للإبداع الأدبي والفني :

في ختام الطبعة الأولى لملتقى الإبداع الفني والأدبي الذي احتضنته الجزائر من 17 إلى 25 جوان 2023، أشاد المشاركون العرب في هذه الطبعة بالجهود المبذولة من طرف الرئيس عبد المجيد تبون، للمّ الشمل العربي في العديد من المناسبات، وكذا دعمه لا المشروط للثقافة والمثقفين في الجزائر، وجاء في البيان الختامي الذي وقع من طرف المشاركون عقب توزيع جائزة الأمير عبد القادر بمناسبة الذكرى 140 لوفاته: “عملا على ما دأب عليه سيادة الرئيس عبد المجيد تبون من لمً للشمل في مبادرته التاريخية إبان رئاسته للقمة العربية؛ فإننا ندعوه إلى تمكين جائزة الأمير عبد القادر للشعر من البعد العربي وفتح المشاركات فيها لمختلف الأقلام العربية”.

دعوة لأن تصبح جائزة الأمير عبد القادر ذات بعد عربي تشارك فيها كل الأقلام العربية

كما لم يفوّت المشاركون في هذه الطبعة الفرصة، لتقديم رسالة شكر وعرفان للسيدة وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة صورية مولوجي، نظير وقوفها الدائم وسهرها المستمر للاهتمام بالإبداع في كل مجالاته، والدعم الكامل للجمعويين والنشطاء في المجال الثقافي.

وهذا، وقد عرفت الطبعة الأولى من هذا الملتقى، الذي نظم من طرف الاتحادية الجزائرية للثقافة والفنون، ثراء من حيث المضمون، وكذا خلق توليفة من أقلام أدبية عربية وجزائرية، صنعت مساحات زمنية استمتع بها الحضور طيلة أيام هذا الملتقى، كما نوه ضيوف الجزائر، بالتنظيم الجيد و حسن الضيافة من القائمين على هذا الملتقى، وهو ليس بالشيء الغريب على بلد الجزائر على حد تعبيرهم.

ووقّع البيان الختامي كل من خالد العقبي الشاعر والقاص ورئيس فرع اتحاد الكتاب التونسيين بولاية توزر في تونس وسامح محجوب الشاعر ومدير بيت الشعر في مصر والشاعرة المصرية أمينة عبد الله والشاعر المصري جمال فتحي والإعلامي والكاتب محمود أبو بكر من إيريتريا والشاعر الليبي هود الأماني والشاعر الموريتاني البو محفوظ..