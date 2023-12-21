أدباء عرب يثمّنون موقف الرّئيس تبّون من القضيّة الفلسطينيّة

خلال البيان الختامي لملتقى أدب المقاومة العربي:

ثمّن المشاركون العرب في ملتقى أدب المقاومة العربي الذي انعقد في الجزائر ،بين 15 و19 ديسمبر 2023، تحت شعار “فلسطين قضيّة وطنيّة للجزائر”، دور الرّئيس عبد المجيد تبّون في نصرة القضيّة الفلسطينيّة.

وجاء هذا خلال البيان الختامي للملتقى الّذي نظّمته الاتّحاديّة الجزائريّة للثّقافة والفنون وبرعاية من وزيرة الثّقافة والفنون الدّكتورة صورية مولوجي. وأشاد خلاله المشاركون، بالتزام الجزائر لمبدئها في القضيّة المحوريّة للوطن العربي وهي القضيّة الفلسطينيّة، منذ احتضان إعلان قيام دولة فلسطين في نهاية الثمّانينات ووصولا إلى احتضان مبادرة لمّ الشّمل بين الفصائل الفلسطينيّة. وكما أجمع المشاركون على أنّ الملتقى كان بمثابة منبرا ثقافيّا لنصرة الدّولة الفلسطينيّة، والوقوف ضدّ الإبادة الّتي يتعرّض لها شعب غزّة الأبي، والّذي أظهر للعالم، أعمال وحشيّة لا إنسانيّة، أبانت عن حقيقة الصّهاينة وتنكّر الأعراف والمواثيق الإنسانيّة والدّولية لما يحدث في فلسطين.

وكما كانت المناسبة كذلك، إلى إعادة الدّعوة إلى ضرورة فتح المعابر لوصول الأدوية والأغذية إلى قطاع غزّة، الّذي يعيش أهله تحت القصف والحصار، وكذا ضرورة الدّعوة إلى وقف فوري لحرب الإبادة والمدمّرة، مع التزام المجتمع الدّولي بضرورة المناداة بحقّ الشّعب الفلسطيني في تقرير مصيره تحت لواء الكرامة، وكذا إقامة دولة مستقلّة على كامل ترابه تكون عاصمتها القدس.

وكما توجّه المشاركون بالشّكر والعرفان للجزائر، رئاسة وحكومة وشعبا، على صدق الموقف والثّبات مع قضيّة فلسطين وكلّ القضايا العادلة، مجدّدون في ذات الوقت الدّعوة إلى ترسيم هذا الملتقى ليصبح منبرا للأدباء المقاومين. وكما أشادوا كذلك على حفاوة الاستقبال والتّنظيم، متقدّمين بالشّكر إلى كلّ القائمين على الاتّحادية الجزائريّة للثّقافة والفنون وكلّ من ساهم في تنظيم هذا الملتقى.