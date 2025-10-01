أدخل أمريكا رسميا في شلل تام.. ماذا يعني الإغلاق الحكومي؟  

أدخل الإغلاق الحكومي الذي بدأ رسميًا صباح الأربعاء الولايات المتحدة في حالة شلل إداري غير مسبوقة منذ سبع سنوات، بعدما فشل الكونغرس في تمرير مشروع قانون التمويل.

وفي أول إغلاق تواجهه الحكومة الأمريكية منذ قرابة سبع سنوات، فشل الكونغرس في إقرار تشريع يضمن تمويل عمل الإدارات الفيدرالية قبل منتصف ليل الثلاثاء (الذي يمثّل نهاية السنة المالية)، وهو ما من شأنه أن يضع واشنطن في أزمة سياسية جديدة.

ماذا يعني الإغلاق الحكومي؟

الإغلاق الحكومي يعني توقفاً جزئياً أو كلياً لأنشطة الحكومة الفيدرالية، ويحدث عندما يفشل الكونغرس في تمرير قانون تمويل يضمن استمرار عمل المؤسسات الحكومية قبل بداية السنة المالية الجديدة في 1 أكتوبر.

ماذا سيحدث في حالة الإغلاق الحكومي؟

في حالة الإغلاق الحكومي الكامل أو الجزئي، قد يُمنح مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين إجازة مؤقتة أو يُطلب منهم العمل بدون أجر.

وتستمر العمليات التي تُعتبر أساسية – مثل الضمان الاجتماعي، والواجبات العسكرية، وإنفاذ قوانين الهجرة، ومراقبة الحركة الجوية – ولكن قد تتعطل أو تتأخر خدمات أخرى، وسيستمر تسليم البريد وعمليات مكتب البريد دون انقطاع.

وقد يكون التأثير واسع النطاق وطويل الأمد، فقد أدت عمليات الإغلاق السابقة إلى إغلاق المتنزهات الوطنية ومتاحف سميثسونيان في واشنطن، وتباطؤ السفر الجوي، وتأخير عمليات تفتيش سلامة الأغذية، وتأجيل جلسات استماع الهجرة.

وفي حين أن الاقتصاد الأوسع قد لا يشعر بالآثار فورًا، ويحذر المحللون من أن الإغلاق الحكومي المطول قد يؤدي إلى إبطاء النمو، وتعطيل الأسواق، وتقويض ثقة الجمهور.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية أن سبب الإغلاق الحالي يعود إلى عجز الحزبين الديمقراطي والجمهوري عن التوصل إلى توافق لإقرار مشروع قانون يموّل الخدمات الحكومية خلال أكتوبر وما بعده.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح، أمس الثلاثاء، أن الحكومة الفيدرالية ستُغلق على الأرجح، مما قد يؤدي إلى تسريح العديد من الموظفين.

وعدم إقرار الكونغرس لمشروع قانون تمويل الحكومة المدعوم من الجمهوريين، يمنح موظفي القطاع العام في الخدمات غير الأساسية إجازة مؤقتة، بينما يواصل موظفو الجيش الأمريكي، ووكالات الاستخبارات، والمستشفيات العامة، والمطارات، والسجون عملهم.

ولا يستطيع هؤلاء الموظفون، المصنفون كموظفين أساسيين، عموما تلقي رواتبهم خلال فترات الإغلاق حتى يُقرّ الكونغرس ميزانية جديدة.

الجدير بالذكر أن آخر “إغلاق حكومي” حدث عام 2018، خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب.