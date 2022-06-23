مدينة جزائرية بين أكثر مدن العالم حرارة صباح الخميس

عادت مدينة أدرار الجزائرية إلى تسجيل درجات حرارة قياسية على مستوى العالم، بعد بلوغها 46.6 درجات مئوية صباح الخميس.

وحسب ما رصده موقع “EldoradoWeather” المتخصّص، فإن درجة الحرارة المسجّلة في أدرار، بين أعلى ما تمّ تسجيله في المناطق الحضرية فوق سطح الأرض.

3 دول عربية الأكثر حرارة في العالم

وفي 18 جوان 2022، سجّلت درجات حرارة قياسية في 3 دول عربية هي عُمان والعراق والكويت. لتكون هذه الدول الأكثر حرارة في العالم هذا الصباح.

واحتلّت مدينة فهود في عُمان، صدارة قائمة أعلى درجات الحرارة المسجّلة في مناطق حضرية فوق سطح المعمورة. بـ49 درجة مئوية إلى غاية الساعة 08:00 بتوقيت غرينيتش.

وإلى جانب بعض المدن الإيرانية، فقد سيطرت مدن الدول العربية المذكورة، على قائمة أعلى درجات الحرارة المسجّلة في العالم. حيث تراوحت درجة الحرارة بين 47.5 و48.8 درجة مئوية.

مدينة جزائرية تدخل قائمة أكثر مدن العالم حرارة

وفي 14 جوان 2022، دخلت مدينة إن قزام في جنوب الجزائر قائمة مدن العالم الأكثر حرارة. بعد تسجيلها 45.9 درجة مئوية إلى غاية الثامنة صباحا 08:00 بالتوقيت المحلي.

وحسب ما رصده موقع “EldoradoWeather” المتخصّص، فإن درجة الحرارة المسجّلة في إن قزام، هي بين الأكثر ارتفاعا بين مدن المعمورة في خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

أمّا درجة الحرارة الأعلى في منطقة حضرية على سطح الأرض هذا الصباح، فهي 48.7 درجة مئوية، وقد سجّلت في مدينة الجهراء الكويتية.

درجة حرارة قياسية تمّ تسجيلها بهذه المدينة في الجزائر

وفي 11 جوان 2022، سجّلت مدينة أدرار درجة حرارة قياسية، صنّفت بين أعلى درجات الحرارة المسجّلة على مستوى العالم في خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وحسب ما رصده موقع “EldoradoWeather” المتخصّص، فقد بلغت درجة الحرارة في أدرار 47.1 درجة مئوية، إلى غاية الساعة الثامنة صباحا 08:00 بتوقيت الجزائر.

وحرارة أدرار صباح السبت في المركز الـ13 بين أعلى درجات الحرارة المسجّلة في مناطق حضرية على وجه المعمورة.

أمّا المركز الأول فهو يعود إلى مدينة في إيران، وصلت فيها درجة الحرارة إلى 50 درجة. متبوعة بمدن كويتية وعُمانية تراوحت فيها درجة الحرارة بين 48 و49 درجة مئوية.

فوق الـ50.. درجات حرارة قياسية في بلد عربي

في 7 جوان 2022، ولليوم الثاني على التوالي، سجّلت الكويت درجات حرارة قياسية على مستوى العالم، حسب ما رصده موقع متخصّص.

ووفق قائمة “EldoradoWeather” اليومية لأعلى درجات الحرارة المسجّلة عبر مدن المعمورة. فقد تجاوزت درجات الحرارة في الكويت عتبة الـ50 درجة مئوية مرة أخرى.

ففي مدينة الجهراء، وصلت درجة الحرارة صباح الثلاثاء إلى 52.1 درجة مئوية. وهي الأعلى فوق الأرض، في خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وإلى جانب درجات الحرارة القياسية في مدن الكويت، سجّلت الدمام السعودية أيضا 49 درجة مئوية، ومثلها منطقة الأحواز في إيران.

مدينة عربية تسجّل أعلى درجة حرارة فوق الأرض

وفي 6 جوان 2022، تجاوزت درجة الحرارة عتبة 51 درجة مئوية في مدينة الجهراء الكويتية. وهي أعلى درجة حرارة فوق الأرض، حسب ما رصده موقع متخصّص.

وتبيّن قائمة أعلى درجات الحرارة المسجّلة عبر مدن العالم، في خلال الساعات الـ24 الأخيرة، التي ينشرها موقع “EldoradoWeather”، تسجيل 51.2 درجة مئوية في الجهراء.

واحتلّت مدن الكويت معظم المراتب الأولى في القائمة، بدرجات حرارة تتراوح بين 48.2 و50 درجة مئوية.