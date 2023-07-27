أدرار تسجل ثاني أعلى درجة حرارة في العالم

صنف موقع دولي مختص في درجات الحرارة، الخميس، مدينة أدرار في المرتبة الثانية ضمن قائمة المدن الأكثر حرا على مستوى العالم خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأفاد موقع “Eldoradowheather” في آخر تحديث له أن أدرار جاءت في المرتبة الثانية في قائمة المدن الأكثر حرا بدرجة حرارة وصلت إلى 49.3 درجة مئوية سبقتها مدينة البصرة العراقية والتي بلغت درجة الحرارة فيها 50 درجة مئوية.

وضمت القائمة مدنا جزائرية أخرى هي حاسي مسعود التي حلت في المرتبة الثالثة عشر بـ 48.3 وورقلة في المرتبة الخامسة عشر بـ 48.3