أدرار: تشييع جنازة الشيخ محمد عبد الله بلكبير  

شيعت مساء الجمعة بالجامع الكبير بأدرار جنازة الشيخ الإمام الحاج محمد عبد الله بلكبير نجل الشيخ سيدي محمد بلكبير الذي وافته المنية فجر الخميس بالمستشفى المركزي لعين النعجة بعد معاناة مع المرض.

وجرت مراسم تشييع جنازة الشيخ الراحل التي توفي عن عمر ناهز 63 سنة، بحضور وزير الشؤون الدينية يوسف بلمهددي ممثلا لرئيس الجمهورية والسلطات العمومية وجمع غفير من المصلين والمعزين الذين توافدوا من مختلف جهات الوطن لأداء واجب العزاء والمواساة لعائلة الفقيد ومحبيه.

ولدى اشرافه على مراسم التشييع ممثلا لرئيس الجمهورية، بلغ وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي تعازي الرئيس “المليئة بالأسى لهذا الفقيد الجليل والكبير لهذه الولاية العامرة وللجزائر والأمة الإسلامية جمعاء”.

وأشار بلمهدي في كلمة تأبينية أن الشيح الفقيد الحاج محمد عبد الله “كان عارفا ذو كثير من الخصال والافعال الطيبة في خدمة الدين والوطن في تدريس القرآن وعلوم الدين” مضيفا أن “العزاء هو في مواصلة رسالة هذه المدرسة العامرة بتظافر جهود شقيقه الشيخ سيد الحاج احمد ومعاونيه في هذا الصرح العلمي العريق”.

الرئيس تبون يعزي في وفاة الحاج بلكبير

ويوم 30 ديسمبر 2021، بعث رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، برسالة تعزية إلى عائلة المرحوم الحاج محمد عبد الله بلكبير، ابن الشيخ سيدي محمد بلكبير.

وقال رئيس الجمهورية في رسالة التعزية: “تلقيت صبيحة اليوم الخميس نبأ وفاة المغفور له الحاج محمد الله بلكبير, نجل الشيخ سيدي محمد بلكبير, رحمهما الله تعالى وأسكنهما فسيح جنانه, مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا”.

وأضاف أنه “أجل حل وقضاء نزل, وشاءت رحمة الله أن تصرف عن الفقيد ما لاقى من هول العل والمرض, وقد فارقنا ليلقي ربه راضيا مرضيا, وحسبنا أننا نحسن الظن في رب العالمين أن سيتقبله قبولا حسنا كما يليق به سبحانه وتعالى”.

وتابع الرئيس تبون: “قد تدمع العين ويحزن القلب, ولا نقول إلا ما يرضي الله تبارك وتعالى, صبرا ورضا, إنا لله وإنا إليه راجعون, ومن ثمة فالعزاء موصول إليكم عائلة الفقيد, وإلى كافة الجزائريين, ورواد زاوية الشيخ سيدي محمد بلكبير, ومريديه ومحبيه”.

وخلص إلى القول “لله ما أعطى و لله ما أخذ, عظم الله أجركم وأحسن عزاءكم فيما أصابكم, ولا أراكم الله مكروها ولا فتنكم من بعد الفقيد, وصب عليكم من شآبيب الرحمة والسلوان, والحمد لله رب العالمين”.