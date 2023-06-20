أدرار : مصالح مركز مكافحة السرطان توضع حيّز الخدمة

وضعت المصالح الطبية المتواجدة بمركز مكافحة السرطان بولاية أدرار حيز الخدمة وذلك بعدما تم تدعيمها بأحدث المعدات الطبية، حسب ما أفادت به وزارة الصحة في بيان نشرته اليوم الثلاثاء 20 جوان.

حسب الوزارة هذا المركز سياسهم في “ترقية الخدمات الصحية وضمان التغطية الطبية للتكفل الجيد بالمرضى” وهذا سواء على مستوى ولاية أدرار والولايات المجاورة.

المركز ذو طاقة إستيعاب بقدرة 140 سرير، مقسمة على 10 مصالح من بينها مصلحة العلاج بالأشعة ومصلحة للعلاج الكيميائي، إلى جانب مصلحة التشريح المرضي والجراحة السرطانية والطب النووي، ومصلحة طب الأورام السرطانية وأمراض الدم ومصلحة التخدير والإنعاش ومخبر مركزيي، حسب ما أفادت به الوزارة.

كما سيقوم بتأطير هذا المركز أطباء أخصائيون في الأمراض السرطانية والعلاج بالأشعة والتخدير والإنعاش ومشغلي أجهزة التصوير بالأشعة، بالإضافة إلى أخصائيين نفسانيين صيادلة ومساعدي تمريض وغيرهم، حسب الوزارة.

وضع مركز مكافحة السرطان بأدرار حيز الخدمة يأتي بعد تجهيزه بأحدث المعدات الطبية والمتمثلة في : 3 مسرعات، وجهاز الماسح الضوئي محاكاة ، و جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي، وجهاز المسح الضوئي، وجهاز للتصوير الإشعاعي للثدي، و4 أجهزة للموجات فوق الصوتية، و4 أجهزة للتصوير الطبي.