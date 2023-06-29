أدرار وتندوف في قائمة المدن الأكثر حرا عبر العالم

صنف موقع دولي مختص في درجات الحرارة، الخميس، مدينتين جزائريتين ضمن قائمة المدن الأكثر حرا على مستوى العالم خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأفاد موقع “Eldoradowheather” في آخر تحديث له أن مدينة أدرار وتندوف سجلتا درجات حرارة قياسية رفقة 15 مدينة عبر العالم.

وجاءت مدينة أدرار في المرتبة العاشرة عالميا بدرجة حرارة بلغت 45.8 وتلها مدينة تندوف في المرتبة الخامسة عشر عالميا بـ 45.5 درجة مئوية.

وضمت القائمة مدنا سعودية، كويتية، إيرانية وباكستانية حيث سجلت هذه الأخيرة درجة حرارة بلغت 49 درجة مئوية.