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الجزائر

أدرار: وفاة 4 أشخاص واصابة 12 آخرين في انقلاب حافلة لنقل المسافرين

الشروق أونلاين
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أدرار: وفاة 4 أشخاص واصابة 12 آخرين في انقلاب حافلة لنقل المسافرين
ح.م
انقلاب حافلة بأدرار

لقي 4 أشخاص مصرعهم فيما أصيب 12 آخرون بجروح، على إثر انقلاب حافلة للنقل الحضري، صبيحة الثلاثاء، بولاية أدرار.

وأعلنت مصالح الحماية المدنية لولاية أدرار تسجيل حادث مرور، تمثل في انقلاب حافلة للنقل الحضري، صبيحة الثلاثاء.

ووقع الحادث على مستوى الطريق الوطني رقم (6) عندما انقلبت حافلة لنقل المسافرين من الحجم الصغير كانت قادمة من ولاية تيميمون في اتجاه ولاية أدرار.

وخلف الحادث  مقتل أربعة ركاب من بينهم ثلاثة من جنس أنثى وإصابة 12 آخرين بجروح، حسب ما أوضح قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، المقدم حسين عساس للتلفزيون الجزائري.

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