أدم زرقان على أعتاب الدوري الإنجليزي الممتاز

تلقى عرضا بقيمة 7 ملايين أورو

يتواجد أدم زرقان الدولي الجزائري، المحترف في نادي شارل لوروا البلجيكي على أعتاب الانضمام لناد إنجليزي من القسم الممتاز.

وكشفت صحيفة “فوتبول كرانت” البلجيكية عن تلقي لاعب وسط ميدان أتلتيك بارادو سابقا، أدم زرقان، لعرض رسمي من نادي ويلفرهامتون الإنجليزي من أجل انتداب خلال فترة التحويلات الشتوية القأدمة.

وأضافت بأن مسؤولي نادي الذئاب أعجبوا كثيرا بالمستويات القوية التي يقدمها اللاعب في البطولة البلجيكية مع نادي شارل لوروا، ومؤهلاته العالية سواء من الناحية البدنية أم الذهنية، خاصة بعدما أن نجح في التأقلم بسرعة ودون مشاكل مع مستوى بلجيكا، الذي يعد أعلى من الناحية الفنية والبدنية من مستوى البطولة الوطنية.

وأضاف ذات المصدر، أن ويلفرهامتون قدم عرضا أوليا تصل قيمته إلى الـ7 ملايين أورو، لكن مسؤولي شارل لوروا يريدون مكسبا أكبر منه وطلبوا رفع السعر إلى ثمانية ملايين أورو، وهي القيمة التي يمكن أن تقبل بها إدارة النادي الإنجليزي التي تعتبر، أدم زرقان، مشروعا مستقبليا واستثمارا جيدا على المدى القصير والمتوسط، أولا لمساعدة الفريق من الناحية الفنية خلال الموسم الجاري، وثانيا لجني أرباحا مالية قد تتمخض عن بيعه مستقبلا في حالة بروزه وتألقه في السوبر ليغ. وسيكون ابن مدينة سطيف اللاعب الدولي الجزائري الثالث حاليا في البطولة الإنجليزية، في حالة ما إذا توجت صفقة انتقاله من نادي شارل لوروا إلى ويلفرهامتون بالنجاح، لينضم إلى نجمي المنتخب الوطني رياض محرز لاعب مانشستر سيتي وسعيد بن رحمة مهاجم ويست هام يونايتد.