أدم وناس خارج المنتخب المحلي بسبب الإصابة

دخل مرحلة علاج مكثفة ولم يحدد موعد عودته بعد

يتواجد الدولي الجزائري أدم وناس خارج الملاعب بعد الإصابة التي تعرض لها مع فريقه السيلية على العربي برباعية غي إطار الجولة السادسة من دوري نجوم قطر وهو ما أثر كثيرا على الفريق.

وحسب موقع “وين وين”، فإن الفحوصات الطبية بالرنين المغناطيسي أثبتت تعرض وناس لإصابة قوية في منطقة الكاحل بالإضافة إلى انتفاخ في مشط القدم أسفر عن آلام شديدة ليدخل بالتالي في مرحلة علاج مكثفة، ولم يتحدد بعد الفترة التي سيخضع لها اللاعب إلى الراحة بعيدًا عن النشاط البدني.

قلق الجهاز الفني للسيلية له ما يبرره، خاصة أن إصابة وناس تزامنت مع خضوع زميله في الفريق عبد العزيز متولي لعملية في مستشفى سبيتار إثر تعرضه لقطع في الأربطة المتعامدة للركبة خلال المواجهة التي خسرها فريقه ضد الغرافة لينتهي موسمه سريعًا وهو ما أربك حسابات مدرب الفريق مرغني الزين في وقت يحتاج فيه الجهاز الفني إلى خدمات كل اللاعبين.ما يثير التفاؤل بعد الفحوص الطبية التي أجراها نجم منتخب الجزائر آدم وناس أنه لم يتعرض لقطع في أحد أربطة القدم رغم قوة الإصابة، وبالتالي، فإن مدة غيابه عن الملاعب لن تدوم طويلًا. وقد تكون فترة التوقف الدولي الحالية فرصة مثالية له للتعافي سريعًا والعودة مجددًا للتدريبات والمشاركة في المباراة المقبلة للسيلية ضد الدحيل ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري القطري بعد نحو أسبوعين.

وفي سياق أخر علمت الشروق أن أدم وناس كان متواجدا في القائمة الموسعة لمجيد بوقرة تحضيرا للمباراتين الوديتين أمام المنتخب الفلسطيني المقررتين على ملعب 19 ماي 1956 في عنابة يومي 9 و13 أكتوبر الجاري،غير أن الإصابة حرمته من التواجد في القائمة،وقد يكون في القائمة النهائية لكأس العرب المقررة بقطر شهر ديسمبر القادم إذا استرجع كل إمكانياته.