أدوية السرطان: 3 وحدات إنتاج من أصل 10 دخلت حيز الاستغلال

كشف مدير الضبط بوزارة الصناعة الصيدلانية الدكتور، بشير علواش، عن دخول 3 وحدات لانتاج أدوية السرطان من أصل 10 وحدات حيز الاستغلال، مؤكدا أن سنة 2022 ستكون سنة صناعة إنتاج علاجات هذا الداء الخطير.

وأوضح علواش، لدى نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الأولى، الأربعاء، أن “هذه الوحدات ستسمح بتقليص فاتورة الإستراد وتحقيق السيادة الوطنية والأمن الصحي، بإعتبار ان هذه الأدوية تعد جد إستراتيجية بما في ذلك مادة الأنسولين الموجهة لمرضى السكري”.

وفي هذا الصدد، أكد المتحدث ذاته أن “ثلاثة أصناف من أصل أربعة من مادة الأنسولين تنتج محليا، وهو ما سمح من تغطية الاستهلاك الوطني بنسبة 66 بالمائة بفضل الوحدتين التي تنشط حاليا في هذا المجال”.

و طمأن علواش أن “كل الأدوية ستكون متوفرة بما فيها مادة الأنسولين” وأنه “لأول مرة في الجزائر قام المرصد لليقظة ولتوفير المواد الصيدلانية ووزارة الصناعة الصيدلانية، بإقتراح تحضير مرسوم تنفيذي يتكفل بكل المشاكل المتعلقة بوفرة الأدوية ولتحديد مسؤولية كل الأطراف”.

ندرة الأنسولين.. إجراءات جديدة من قبل الوزارة الوصية

وفي 1 مارس 2022، أعلن مرصد اليقظة لتوفير المواد الصيدلانية، عن طرح أزيد من 500 ألف علبة أنسولين في السوق خلال شهر فيفري. بما يسمح بتلبية حاجيات السوق.

وحسب بيان للمرصد فقد تم عقد اجتماع بمشاركة أعضاء ممثليين عن وزارة الدفاع الوطني، وزارة الصحة، ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، لجنة الخبراء العياديين، و عمادات ونقابات الصيادلة والأطباء ، وكذلك جمعيات المنتجين والموزعين و المستهلكين.

وتم تخصيص الاجتماع الذي ترأّسه رضا بلقاسمي رئيس المرصد، لتقييم الامتثال لتسخيرة 18 جانفي 2022 بشأن الأدوية المسجّلة في البروتوكول العلاجي لكوفيد-19 وكذلك دراسة مدى توفر الأدوية التي يتم صرفها في الصيدليات ، لاسيما الأنسولين وبعض قطرات العين.

وفي هذا الصدد أعلن بلقاسمي عن تسليم جميع برامج استيراد الأنسولين، بما يزيد عن 3 مليون علبة خلال عام 2022، مشيرا إلى أنه خلال شهر فيفري، تم طرح أكثر من 500000 علبة في السوق ، وهو ما يكفي لتلبية احتياجات السوق إلى حدّ كبير.

أما فيما يتعلّق ببعض قطرات العين التي عرفت توترات في الإمداد، فأعلن رئيس المرصد عن التسويق المرتقب لكميات كافية من قبل المتعاملين الصيدلانيين، فضلاً عن إعطاء الأولوية لمعالجة الملفات المتعلّقة بهذه المنتجات على مستوى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية.

وفي هذا الصدد ، كشف المتحدث ذاته عن الإعداد لنص تنظيمي جديد على مستوى وزارة الصناعة الصيدلانية، يهدف إلى تحديد المفاهيم المختلفة المتعلّقة بتوفير المواد الصيدلانية من ناحية والتدابير الضرورية التي يجب اتخاذها في حالة وقوع اختلال في الإمداد وعدم توفر المنتجات الصيدلانية.