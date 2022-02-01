أدوية كورونا: الوزارة تعلن عن خطوة جديدة لمواجهة الندرة

عقد المرصد الوطني لليقظة التابع لوزارة الصناعة الصيدلانية جلسة استثنائية لتوفير الأدوية المستعملة في البروتوكول العلاجي لكوفيد-19.

وخُصص الاجتماع الذي ترأسه رضا بلقاسمي، رئيس المرصد، مساء الإثنين، لمتابعة توفّر الأدوية التي يتم استعمالها في علاج مرضى كورونا.

وحسب بيان للوزارة فمن المنتظر توزيع 3 ملايين علبة من الباريسيتامول خلال الفترة الممتدة بين 28 جانفي إلى 3 فيفري 2022 (للجرعتين الاثنتين 500 ملغ و 1غ).

وكشف المصدر ذاته عن تسويق ما يقرب من 500000 وحدة من دواء Enoxaparin المستعمل في علاج تخثر الدم، هذا الأسبوع، بفضل تزويد السوق ب Theranox الذي تنتجه مختبرات Biothéra، كما يتوقع تحرير 500000 وحدة خلال شهر فيفري بالنسبة لهذا المنتج الجديد.

وأشار البيان إلى توفر فحوصات الكشف عن الفيروس كورونا بـ 2،400،000 اختبار مصرّح باستيراده بالإضافة إلى الكميات المنتجة محلياً.

وأكد البيان أن الاجتماع سمح بدراسة إتاحة الأدوية التي يتمّ صرفها في الصيدليات، لاسيما الأنسولين، والتي تمّ تحرير جميع برامج الاستيراد الخاصة بها، كما ينتظر أن يتم توزيع أكثر من 300000 وحدة منها اعتبارًا من 01 فيفري 2022.