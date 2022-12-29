أدوية هندية للأطفال تثير الرعب عبر عدة دول لهذا السبب

تسببت أدوية هندية لعلاج الأمراض التنفسية في وفاة 18 طفلا بأوزباكستان تم تسويقها كعلاج لأعراض البرد والأنفلونزا.

وقالت وزارة الصحة في أوزبكستان، في بيان لها، إن 18 طفلا على الأقل لقوا حتفهم بعد تناولهم شرابا طبيا مضادا للسعال من إنتاج شركة أدوية هندية.

وأوضحت الوزارة أن 18 من بين 21 طفلا تناولوا شراب دوك-1 ماكس الذي تنتجه ماريون بيوتك الهندية، خلال علاجهم من مرض تنفسي حاد، لكنهم توفوا بعد تناولهم الشراب.

ويتم تسويق الشراب الطبي على الموقع الإلكتروني للشركة باعتباره علاجا لأعراض البرد والإنفلونزا.

وأضافت الوزارة في بيان صدر، الثلاثاء، أن كمية من الشراب كانت تحتوي على إيثيلين جلايكول الذي قالت إنه مادة سامة.

وأردفت الوزراة أنه تم إعطاء الشراب للأطفال في المنزل من دون وصفة علاج من طبيب، إما من والديهم أو بناء على نصيحة صيادلة، بجرعات تجاوزت الجرعة القياسية للأطفال.

ولم ترد ماريون بيوتيك وكوراماكس ميديكال ووزارة الصحة الهندية على الفور على طلب من رويترز للتعليق. وقال مصدر حكومي هندي إن وزارة الصحة تبحث الأمر.

ولم تكن أزمة أوزباكستان هي الأولى، التي تتسبب فيها أدوية هندية، قبل ذلك لقي أكثر من 66 طفلًا في جامبيا حتفهم بعد تناولهم أدوية هندية مخصصة لعلاج السعال والبرد، وأصدرت منظمة الصحة العالمية في الـ5 من أكتوبر تحذيرًا بشأن 4 أنواع من العلاجات الهندية الموجودة في غامبيا.