أديبايور يعتزل بعد مسيرة حافلة

أعلن مهاجم منتخب طوغو السابق، إيمانويل أديبايور، اعتزاله اللعب بعد مسيرة حافلة امتدت 22 عاما.

وأكد أديبايور قرار اعتزاله عبر حسابه على “إنستغرام”، حيث قال: “من أعلى المستويات إلى أدنى المستويات، كانت مسيرتي الرياضية رحلة رائعة”.

وأضاف نجم الطوغو السابق: “شكرا للمحبين على تواجدهم هناك في كل خطوة على الطريق، أشعر بالامتنان الشديد لكل شيء وأنا متحمس لما سيأتي”.

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ولعب أديبايور مع منتخب طوغو بين عامي 2000 و2019، وشارك في 85 مباراة وسجل 32 هدفا تجعله الهداف التاريخي لبلاده.

وبدأ أديبايور (39 عاما) مسيرته الاحترافية عام 2001 في نادي ميتز الفرنسي، وانتقل منه إلى موناكو عام 2003، وفي 2006 غادر أديبايور فرنسا متجها إلى الدوري الإنجليزي.

وتنقل اللاعب الطوغولي بين أندية أرسنال ومانشستر سيتي وتوتنهام وكريستال بالاس، كما قضى فترة قصيرة مع ريال مدريد الإسباني عام 2011.

كما لعب المهاجم السابق مع ناديي إسطنبول باشاكشهير وقيصري سبور في تركيا، وأولمبيا في باراغواي، قبل أن يعود إلى بلاده في 2021 ويلعب لنادي سيماسي، كمحطة أخيرة في مسيرة اللاعب.