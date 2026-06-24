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رياضة

أديداس تعلن عن أسرع هدف في كأس العالم 2026

الشروق الرياضي
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أديداس تعلن عن أسرع هدف في كأس العالم 2026
ح.م

أعلنت شركة أديداس، عبر البيانات التي توفرها تقنية الكرة المتصلة (Connected Ball) المدمجة في الكرة الرسمية تريوندا المستخدمة في كأس العالم 2026، أن هدف لاعب منتخب مصر إمام عاشور في شباك بلجيكا يُعد الأسرع من حيث سرعة الكرة في البطولة حتى الآن.

وبلغت سرعة تسديدة إمام عاشور 123.4 كيلومتر في الساعة، ليتصدر قائمة أقوى وأسرع الأهداف المسجلة في المونديال حتى الآن، متفوقاً على الإنجليزي هاري كين الذي سجل تسديدة بسرعة 121.6 كم/س، والفرنسي كيليان مبابي الذي وصلت سرعة إحدى تسديداته إلى 121.2 كم/س.

وتعتمد كرة تريوندا الرسمية على تقنية الكرة المتصلة، التي تسمح بجمع بيانات فورية ودقيقة عن المباريات، مثل سرعة التسديدات، والمسافات، ومعدل دوران الكرة، ما يمنح الجماهير والمحللين إحصائيات متقدمة لأول مرة بهذا المستوى من الدقة خلال البطولة.

ويؤكد هذا الرقم قوة التسديدة التي أطلقها إمام عاشور أمام بلجيكا، والتي لم تكتفِ بمنح المنتخب المصري هدفاً مهماً، بل وضعت لاعب الأهلي في صدارة قائمة أصحاب أقوى التسديدات في كأس العالم 2026 حتى الآن.

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