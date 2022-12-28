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رياضة

“أديداس” تعود إلى منتخب إيطاليا بعد غياب دام نحو نصف قرن

الشروق الرياضي
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“أديداس” تعود إلى منتخب إيطاليا بعد غياب دام نحو نصف قرن
ح.م
القميص الجديد لِمنتخب إيطاليا.

عادت الشركة الألمانية للباس والعتاد الرياضيَين “أديداس” إلى منتخب إيطاليا لِكرة القدم، بعد غياب اقترب من نصف القرن.

ونشرت الصحافة الإيطالية في أحدث التقارير بِهذا الشّأن، اللّباس الجديد لِمنتخب بلادها، والذي يحمل العلامة التجارية “أديداس”.

وتبدأ مدّة الاتّفاقية الجديدة بين هذه الشركة واتحاد الكرة الإيطالي، انطلاقا من الفاتح من جانفي 2023.

ولم يسبق لِمنتخب إيطاليا ارتداء زيّ “أديداس” منذ نهاية مشاركته في كأس العالم بِالأرجنتين صيف 1978، بعد اتّفاقية دامت 4 سنوات.

وقبل الاتّفاقية الجديدة ومنذ عام 2003، كان منتخب إيطاليا يرتدي لباس الشركة الألمانية “بيما”. وخلال هذه الفترة أحرز كأس العالم 2006 وأمم أوروبا 2003 وبرونزية كأس القارات 2013.

وعلى غرار المنتخب الوطني الجزائري وإيطاليا، تتعاقد “أديداس” مع: الأرجنتين بطلة العالم، وإسبانيا وألمانيا وبلجيكا والسويد والمكسيك وكولومبيا والسعودية وتونس (انطلاقا من 2023)، وغيرها من الفرق.

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