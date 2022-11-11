“أديداس” ستُجدّد عقدها مع الجزائر وذباب “المخزن” في وضعية مُتسلّلة

توصّل الاتحاد الجزائري لِكرة القدم إلى اتّفاق مع الشركة الألمانية للّباس والعتاد الرّياضيَين “أديداس”، يقضي بِتجديد العقد.

وكانت “الفاف” ترتبط مع “أديداس” بِعقدٍ بدأت مدّته بعد نهاية كأس العالم بِالبرازيل صيف 2014، ثم اتّفق الطرفان مُجدّدا في عام 2019 على تمديده إلى غاية الـ 31 من ديسمبر 2022.

وتُمضي هيئة الرئيس جهيد زفيزف العقد الجديد مع إدارة شركة “أديداس” في مطلع جانفي المقبل، كما أوردته القناة الإذاعية الثالثة، الجمعة.

وهكذا سَيُواصل القائد رياض محرز وزملاؤه في ارتداء قميص “الخضر” الذي يحمل العلامة التجارية لِشركة “أديداس”، وذلك لِمدّة أربع سنوات أخرى. مثلما هو الشّأن للأصناف الصغرى لـ “محاربي الصّحراء”.

ويأتي هذا القرار لِيكنس قاذورات الذباب الإلكتروني لِنظام المغربي محمد السادس، الذي تمادى في هذيانه منذ أواخر الصيف الماضي، زاعما أن إدارة شركة “أديداس” تخّلت عن “محاربي الصّحراء”. رغم أن الحقيقة تقول إن الشركة الألمانية تخلّت عن منتخب “المرّوك” بعد نهاية مونديال روسيا 2018.