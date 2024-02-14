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أديس أبابا: عطاف يُجري محادثات مع نظيره الموريتاني

الشروق أونلاين
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أديس أبابا: عطاف يُجري محادثات مع نظيره الموريتاني
ح.م
جانب من اللقاء

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، صبيحة الأربعاء بأديس أبابا، محادثات ثنائية مع نظيره الموريتاني، محمد سالم ولد مرزوك.

وأفاد بيان للوزارة أن الطرفين تشاورا حول عديد المواضيع المدرجة على جدول أعمال المجلس، مع التركيز بصفة خاصة على التنسيق البيني تجسيداً للتوجيهات التي تمخضت عن الاتصالات المباشرة بين قائدي البلدين الشقيقين، الرئيس عبد المجيد تبون وأخيه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، لاسيما الاتصال الهاتفي الذي جمعهما منذ يومين.

اللقاء جرى قُبيل انطلاق أشغال الدورة العادية الرابعة والأربعين (44) للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي.

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