في 16 نوفمبر 2021، لجأت أرمينيا إلى الاستفزاز العسكري السياسي وحاولت هجومًا واسع النطاق على مواقع القوات المسلحة الأذربيجانية في اتجاه منطقتي كلباجار ولاشين على حدود الدولة الأرمنية الأذربيجانية.

اتخذت أذربيجان تدابير مناسبة وفعالة لمنع الهجوم بالمدفعية الثقيلة والمعدات العسكرية. ونتيجة لذلك، قُتل 7 من أفراد القوات المسلحة الأذربيجانية وجُرح 10.

بالتوازي مع المغامرة العسكرية على الحدود، تشن القيادة العسكرية السياسية الأرمينية حملة تشهير ضد أذربيجان على الساحة الدولية، متهمة الجانب الأذربيجاني بالتدخل في أراضي أرمينيا السيادية وحث الدول الأجنبية والمنظمات الدولية على الإدلاء بتصريحات تتهم أذربيجان.

كان الاشتباك الذي وقع في 16 نوفمبر 2021 استفزازًا مخططًا له مسبقًا للقيادة العسكرية والسياسية لأرمينيا. حاولت الوحدات العسكرية الأرمينية الاستيلاء على مرتفعات مناسبة من حدود الدولة في اتجاه منطقتي كالباجار ولاشين الأذربيجانية وبالتالي تحقيق التفوق العسكري. قبل الهجوم المعروف في 16 نوفمبر، لجأت القيادة العسكرية – السياسية الأرمينية إلى سلسلة من الاستفزازات العسكرية والسياسية الهادفة إلى تفاقم الحالة، وهكذا من أجل التعويض عن الهزيمة الفادحة في حرب الـ44 يومًا، والخسائر التي تكبدتها في الفترة اللاحقة، وللانتقام، شنت الحكومة الأرمينية سلسلة من الاستفزازات ضد وحدات الجيش الأذربيجاني اعتبارًا من 8 نوفمبر 2021، وفقًا لسيناريو المنطقة الأذربيجانية تووز 2020. في 6-7 نوفمبر2021، قام وزير الدفاع الأرميني المعزول بشكل غير قانوني بزيارة الأراضي الأذربيجانية، حيث تتمركز مؤقتًا وحدة حفظ السلام الروسية، والتقى بأفراد القوات المسلحة الأرمينية الذين لا يزالون هناك، وتفقد مواقع المعركة. في الوقت نفسه، وصل المسؤول الأرميني إلى المواقع على حدود الدولة باتجاه منطقة لاتشين الأذربيجانية وقام بأعمال استفزازية. في 9 نوفمبر 2021، أطلقت القوات المسلحة الأرمينية النار على معدات هندسية لقواتها المسلحة باتجاه منطقة كالباجار الأذربيجانية. في نفس اليوم، انطلق الجانب الأرمني مرة أخرى في مغامرة عسكرية، محاولًا وضع 60 جنديًا على الطريق المؤدي إلى مواقع الجيش الأذربيجاني حول قرية بحيرة قراجول في منطقة لاتشين الأذربيجانية.

ونتيجة للتدابير التي اتخذتها القوات المسلحة الأذربيجانية في الوقت المناسب، حوصرت وحدات من القوات المسلحة الأرمينية وقيّدت جميع أعمالها، مع الأخذ في الاعتبار طلب الجانب الروسي، أظهر الجانب الأذربيجاني مرة أخرى نزعة إنسانية وخلق الظروف لعودة الجيش الأرمني.

وردا على استمرار الأعمال الاستفزازية الواضحة للجانب الأرميني، ذكرت وزارة الدفاع لجمهورية أذربيجان أنه في حالة الاستفزازات المتكررة من جانب أرمينيا، ستتخذ القوات المسلحة الأذربيجانية التدابير اللازمة. كثف الجانب الأرمني استفزازاته العسكرية والسياسية متجاهلا تحذيرات الجانب الأذربيجاني. في صباح يوم 13 نوفمبر 2021، بالقرب من منطقة شوشا الأذربيجانية، ألقى الإرهابيون الأرمن قنبلة يدوية أخرى على موقع عسكري أذربيجاني وارتكبوا عملا إرهابيا آخر، أسفر ذلك عن إصابة 3 جنود. بعد ذلك، وابتداء من 13 نوفمبر2021، أطلقت القوات المسلحة الأرمينية النار على مواقعنا حول مدينة شوشا الأذربيجانية من خلال وحدات عسكرية في اتجاهات مختلفة من حدود الدولة، وكذلك في أراضي أذربيجان، حيث تتمركز قوات حفظ السلام الروسية بشكل مؤقت. في 16 نوفمبر2021، حاولت القوات المسلحة الأرمينية شن هجوم واسع النطاق على بلدنا في منطقتي كالباجار ولاشين الأذربيجانية.

منيت الوحدات العسكرية الأرمينية، التي أرادت الحصول على ميزة قصيرة المدى بارتكاب استفزازات واسعة النطاق، بهزيمة من الناحية العملياتية والتكتيكية نتيجة للخطوات العملية والفعالة التي اتخذتها أذربيجان.

المسؤولية عن المواجهة العسكرية في المنطقة، التي أسفرت عن خسائر في الأرواح، تقع بالكامل على عاتق القيادة العسكرية السياسية لأرمينيا. وينبغي التأكيد على أن البيانات تؤكد أهمية البدء في عملية تعيين وترسيم حدود الدولة بين أذربيجان وأرمينيا لمنع تكرار حوادث مماثلة، حيث يشارك الجانب الأذربيجاني المجتمع الدولي في هذا الموقف.

فور انتهاء الحرب التي استمرت 44 يومًا، أعلنت أذربيجان عن استعدادها لتعيين وترسيم حدودها مع أرمينيا على أساس ثنائي. ومع ذلك، تحاول أرمينيا تجنب ذلك بذرائع مختلفة، من وقت لآخر، في محاولة لإشراك قوى ثالثة في هذه القضية من خلال ارتكاب حوادث على الحدود.