أذربيجان متعددة الثقافات

لا يوجد بديل عن التعددية الثقافية، إذا كان هناك بديل فهو التمييز والإسلاموفوبيا وكراهية الأجانب، هذا ليس الطريق الصحيح إلى المستقبل، لذلك تعمل أذربيجان على تعزيز العلاقات بين الأديان في جنوب القوقاز من خلال سياساتها ومبادراتها.

أصبحت التعددية الثقافية في بلادنا طريقة حياة لا بديل لها، إن سياسة التعددية الثقافية المتبعة في أذربيجان في العصر الحديث هي مثال واضح على التزام الدولة بمبادئ التسامح.

كمكان تلتقي فيه الحضارات المختلفة، أذربيجان بلد تشكلت فيه بيئة التنوع الوطني والثقافي لقرون.

تُعرف أذربيجان بأنها أرض يعيش فيها الناس من مختلف الجنسيات والمعتقدات في سلام وطمأنينة وتفاهم وحوار متبادل، حيث كان التعددية الثقافية والتسامح تاريخياً أسلوب حياة الأذربيجانيين.

اليوم، أصبحت هذه القيم طريقة حياة يومية لكل مواطن في الدولة الأذربيجانية، بغض النظر عن الهوية الوطنية أو اللغة أو الدين.

يعيش الماضي الثري متعدد الثقافات للشعب الأذربيجاني ليس فقط في أسلوب الحياة المتسامح لشعبنا اليوم، ولكن أيضًا في المصادر والوثائق الأدبية والفنية والعلمية والفلسفية والسياسية والقانونية التي أنشأها.

يعني نموذج التعددية الثقافية أن المجموعات العرقية والثقافية المختلفة تتعايش بسلام داخل حدود الدولة ولها الحق في التعبير رسميًا عن خصائصها الثقافية وطريقة حياتها والحفاظ عليها.

التعددية الثقافية ضرورية لحوار الثقافات والحضارات، وتعتبرالقيم المتعددة الثقافات والتسامح قاعدة أساسية عامة لكل فرد.

إن أسس تطور التعددية الثقافية والتسامح والتسامح الديني على مستوى سياسة الدولة في أذربيجان هي تقاليد التاريخ القديم للبلاد.

إذا نظرنا إلى التقاليد التاريخية، يمكننا أن نرى أنه خلال جمهورية أذربيجان الديمقراطية، كان ممثلو الدول العرقية والمجموعات الدينية الأخرى التي تعيش في البلاد ممثلين في البرلمان، علما أن في عام 1918 أعلنت أذربيجان كأول دولة ديمقراطية وبرلمانية في الشرق الإسلامي.

تحول هذا السلوك السياسي للمجتمع إلى أيديولوجية الدولة من قبل الزعيم الوطني حيدر علييف في أواخر القرن العشرين، وتم تطوير تقاليد التسامح والتعددية الثقافية.

تنعكس الأسس السياسية للتعددية الثقافية في أذربيجان في أحكام دستور جمهورية أذربيجان والقوانين التشريعية والمراسيم .

إن تراث أذربيجان الثقافي والروحي الغني وتقاليد التسامح من الحقائق المعترف بها دوليًا اليوم.

جعلت البيئة الحالية للتنوع الثقافي القومي والتسامح العرقي والديني في أذربيجان مكانًا فريدًا للحوار بين الثقافات في العالم كدولة متعددة الجنسيات ومتعددة الأديان.

اليوم، لدى جمهورية أذربيجان سياسة دولة منفذة بنجاح تهدف إلى الحفاظ على هذا التنوع الثقافي واللغوي والعرقي. هذه السياسة تجعل من الضروري إيلاء اهتمام خاص للتجربة التاريخية العظيمة التي تراكمت عبر القرون في مجال التعددية الثقافية لإثرائها وتعزيز الإنجازات الفريدة في هذا المجال على الساحة الدولية.

إن الخط السياسي المتبع تحت قيادة الرئيس حيدر علييف في مجال الحفاظ على التقاليد المتعددة الثقافات للشعب الأذربيجاني مستمر الآن، ويطوره بثقة فخامة الرئيس السيد إلهام علييف.

قال الزعيم الوطني حيدر علييف لشعبنا “إن الهوية الوطنية لكل أمة مصدر فخر لها، أنا فخور بكوني أذربيجاني! “.

اليوم، أصبح تعبيره أسلوب حياة لكل مواطن جدير في الوطن.

أذربيجان هو اسم مكان، والأذربيجانيون شعوب مختلفة تعيش فيه، في 28 فيفري 2014، وقع رئيس جمهورية أذربيجان مرسومًا لضمان التسامح وحماية التنوع الثقافي والديني واللغوي وفقًا للإيديولوجية الأذربيجانية، فضلاً عن الترويج لأذربيجان كمركز للتعددية الثقافية في العالم ودراسة النماذج القائمة لمتعددة الثقافات.

بموجب هذا الأمر تم إنشاء مجلس الدولة للشؤون الدولية والمتعددة الثقافات والدينية لجمهورية أذربيجان.

بموجب مرسوم آخر من فخامة الرئيس إلهام علييف بتاريخ 15 ماي 2014، تم إنشاء مركز باكو الدولي للتعددية الثقافية وتم إعلان عام 2016 “عام التعددية الثقافية” في أذربيجان.

إن أحد العوامل الرئيسية التي تحدد تشكيل الحوار بين الثقافات في بلدنا هو الموقع الجغرافي لأذربيجان عند ملتقى الشرق والغرب.

تلعب أذربيجان اليوم دور الجسر بين حضارتين مختلفتين، وتقوم بلادنا بتعزيز مكانتها في نصفي الكرة الشرقي والغربي، تنعكس هذه الفكرة في السياسة الخارجية للدولة.

اليوم، أذربيجان عضو نشط في منظمات مؤثرة مثل الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا ومنظمة التعاون الإسلامي…الخ.

تواصل أذربيجان بنجاح عملية التكامل الأوروبي في إطار مشروع الشراكة الشرقية للاتحاد الأوروبي.

نظرًا لأن جو التسامح في أذربيجان دائمًا على أعلى مستوى، تقام هنا العديد من الأحداث الدولية والمؤتمرات العلمية المخصصة للتعددية الثقافية والعلاقات بين الأمم والأديان.

عُقد حدث “العولمة والدين والقيم التقليدية” في أفريل 2010 في مدينة باكو بمشاركة أكثر من 200 ممثل للديانات العالمية التقليدية من جميع أنحاء العالم.

يمكن أن يعزز ذلك توسع وتطور بيئة التسامح في أذربيجان على الساحة الدولية. منذ عام 2011 ، يُعقد المنتدى العالمي للحوار بين الثقافات في مدينة باكو كل عامين بمبادرة من رئيس جمهورية أذربيجان.

يتم تنفيذ هذه المنتديات التي تعقد في أذربيجان بالشراكة مع اليونسكو، وتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة، ومجلس أوروبا، ومركز الشمال والجنوب التابع لمجلس أوروبا، والإيسيسكو، ومنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.

قدم مركز حيدر علييف مساهمات كبيرة في تطوير وتعزيز التسامح الديني والتنوع والتسامح القومي والتعددية الثقافية والقيم الوطنية والروحية في أذربيجان.

وهكذا، في 8 سبتمبر 2015، تم تنظيم مؤتمر حول “التسامح الديني: ثقافة التعايش في أذربيجان” من قبل مركز حيدر علييف في مدينة باريس.

عُقد المنتدى العالمي السابع لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة في باكو في الفترة من 25 إلى 27 أبريل 2016. وحضر المنتدى وفود من أكثر من 140 دولة وممثلون عن العديد من المنظمات الدولية والطوائف الدينية والمنظمات غير الحكومية.

يُظهر عقد المنتدى العالمي السابع لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة في أذربيجان أن البلاد لديها بيئة متعددة الثقافات ومتسامحة.

إن الانتشار الواسع للتعددية الثقافية وتطبيقها بهذا الشكل هو أحد مساهمات أذربيجان في العالم.

على عكس الانعزالية والاستيعاب والفصل العنصري، فإن التعددية الثقافية تعني وجود التنوع الثقافي والتنوع في المجتمع ، ليس فقط مجموعة عرقية مهيمنة واحدة، ولكن الأقليات القومية الأخرى والمهاجرين.

هناك بعض الدول في العالم التي تهدف إلى تأكيد تفوق ثقافاتها تحت أسماء مختلفة، ومعاملة المجموعات العرقية الأخرى والمهاجرين كأهداف للاندماج، وقد حاولت تقليديًا حلها جسديًا أو روحيًا في التاريخ وسياسة الدولة الحديثة.

النموذج الذي قدمته أذربيجان للعالم يلقى ترحيبا من قبل العديد من الدول المتقدمة.

أعتقد أنه لا بديل اليوم عن التعددية الثقافية، ومن حيث القيم الأخلاقية، فإن نجاح بلدنا في هذا المجال هو مصدر فخر.

إلى جانب كونها سياسة دولة في بلدنا، تجلت التعددية الثقافية كأسلوب حياة في المجتمع الأذربيجاني الحديث.

لقد أصبح تقليدًا إيجابيًا لتقديم الواقع المتسامح والمتعدد الثقافات في أذربيجان إلى العالم ليس فقط من خلال نظرة الأذربيجانيين، ولكن أيضًا من خلال نظرة العلماء الأجانب والعلماء البارزين والسياسيين والطلاب.

الاهتمام بأذربيجان يتحول إلى حب لأذربيجان.