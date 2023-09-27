أراد تقليد ميسي وسواريز.. الأرجنتيني إيكاردي يضيّع ضربة جزاء بطريقة غريبة(فيديو)

أهدر مهاجم فريق غالطة سراي التركي، الأرجنتيني ماورو إيكاردي فرصة هدف محقق أثناء تنفيذ ركلة جزاء.

وتحصل نادي غالطة سراي في مباراته أمام فريق إسطنبول سبور على ركلة جزاء عند الدقيقة 37، وقررّ الثنائي كريم أكتورك أوغلو وإيكاردي تنفيذها على طريقة ميسي وسواريز.

ومرّر أكتورك أوغلو الكرة إلى إيكاردي الذي فشل في إيداعها الشباك رغم أن حارس فريق إسطنبول سبور كان على الأرض.

Le penalty que vient de louper Galatasaray. 😱😱 Mauro Icardi. 😭 🎥 @beINSPORTS_TR pic.twitter.com/eZEYhUOVXg — Actu Foot (@ActuFoot_) September 26, 2023

وعوّض إيكاردي إخفاقه بتسجيل هدف المباراة لفريقه في الدقيقة 42 لتنتهي المباراة بنتيجة 1-0.

يذكر أن ميسي وسواريز قاما بتنفيذ تلك الخدعة خلال مباراة سيلتا فيغو في منافسات الليغا عام 2015، حيث قام ليونيل ميسي بتمرير ركلة الجزاء لسواريز الذي أسكنها في الشباك.