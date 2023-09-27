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رياضة

أراد تقليد ميسي وسواريز.. الأرجنتيني إيكاردي يضيّع ضربة جزاء بطريقة غريبة(فيديو)

عمر سلامي
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أراد تقليد ميسي وسواريز.. الأرجنتيني إيكاردي يضيّع ضربة جزاء بطريقة غريبة(فيديو)
ح.م
الأرجنتيني إيكاردي

أهدر  مهاجم فريق غالطة سراي التركي، الأرجنتيني ماورو إيكاردي فرصة هدف محقق أثناء تنفيذ ركلة جزاء.

وتحصل نادي غالطة سراي في مباراته أمام فريق إسطنبول سبور على ركلة جزاء عند الدقيقة 37، وقررّ الثنائي كريم أكتورك أوغلو وإيكاردي تنفيذها على طريقة ميسي وسواريز.

ومرّر أكتورك أوغلو الكرة إلى إيكاردي الذي فشل في إيداعها الشباك رغم أن حارس فريق إسطنبول سبور كان على الأرض.

وعوّض إيكاردي إخفاقه بتسجيل هدف المباراة لفريقه في الدقيقة 42 لتنتهي المباراة بنتيجة 1-0.

يذكر أن ميسي وسواريز قاما بتنفيذ تلك الخدعة خلال مباراة سيلتا فيغو في منافسات الليغا عام 2015، حيث قام ليونيل ميسي بتمرير ركلة الجزاء لسواريز الذي أسكنها في الشباك.

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