أراضي “الشيوع” تحت مجهر التحقيقات الأمنية

في إطار استرجاع أملاك الدولة من سماسرة العقّار

تحقق مصالح الأمن بالتنسيق مع مديريات أملاك الدولة عبر العديد من ولايات الوطن، على غرار الجزائر العاصمة في أراضي “الشيوع” التي تم الاستيلاء عليها من طرف “سماسرة العقار”، عن طريق تزوير عقودها الرسمية المتواجدة في المجلدات التي تعود إلى القرن 17 و18 بالرغم من أن ملكيتها الأصلية تعود للدولة.

وكشفت مصادر “الشروق”، أن العملية تدخل في إطار سياسة الدولة المتعلقة باسترجاع جميع أراضي “البايلك” التي تم الاستيلاء عليها من طرف “سماسرة العقار” والمتابعين في قضايا الفساد على غرار المسؤولين المحليين والمركزيين وكذا رجال الأعمال، خاصة في الفترة الممتدة من 1991 إلى غاية 2019.

وتعكف مصالح الأمن حاليا على التدقيق والتمحيص في جميع المجلدات المشتبه في تعرضها للتزوير من خلال تحويل العديد من أراضي الدولة إلى أملاك خاصة، عن طريق حشر وزرع أرقام فيها عن طريق التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، وكذا تزوير عقود ملكية من الأرشيف تعود للحقبة الاستعمارية خاصة سنوات 1885 و1886 و1887 و1888، إذ تم بيع نصفها في المزاد العلني واسترجاع الدولة للنصف الآخر، وهذا بأحكام وقرارات قضائية.

وقام المتهمون في قضية الحال بحشر مساحات وأرقام في هذه العقود تحت عنوان “التعيين”، بحيث تمت إضافة معلومات لا توجد في عقود الأرشيف وعقد ملكية المالك الأصلي، ليقوم هؤلاء ببيع هذه الأراضي للملاك الجدد على أنها تعود إلى وراثة آبائهم أو عن طريق ما يسمى بـ”الشيوع”.

كما كشفت تحقيقات قامت بها فصائل الأبحاث عن الطريقة التي انتهجها “سماسرة العقار”، حيث لجأ هؤلاء إلى استخدام فرائض مستخرجة عن طريق التصريح الكاذب، وشهادات سلبية لا تطابق أصل عقود الملكية وشهادات عقارية أيضا لا تطابق أصل الملكية، حيث لا تحتوي على الاسم واللقب ولا المساحة أو العنوان ولا مخطط مسح الأراضي وهذا بتواطؤ مع عدد من المحافظين والموثقين وخبراء عقاريين.