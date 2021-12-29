أرباب العمل: لماذا تجاهل البنك الدولي المديونية ومقاومة الجائحة؟

تساءلت الكنفديرالية الجزائرية لأرباب العمل عن سبب تجاهل تقرير البنك الدولي لسداد الجزائر جميع ديونها وعدم لجوئها للاستدانة الخارجية رغم الأزمة التي أثرت على كبريات الاقتصاديات العالمية.

ونددت الكنفديرالية في بيان لها، الأربعاء، بتقرير البنك الدولي، والذي أكدت فيه أنه تجنب الخوض في التغييرات التي عرفها الاقتصاد الجزائري والمشاريع التي أطلقها رغم تأثيرات جائحة كورونا.

وأضاف بيان الكنفدرالية أن وصف البنك الدولي للاقتصاد الجزائري بالسوداوية وقرب الانفجار الاجتماعي يتناقض تماما مع المهمة التقنية والتخصص الاقتصادي لهذه الهيئة الدولية ووصفته بأنه محاكمة للجزائر وترويج لمغالطات بعيدة جدا عن الحقائق الميدانية.