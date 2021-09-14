أربعة أندية ترغب في انتداب بن طالب

ترغب أربعة أندية هذه الأيّام، في الاستفادة من خدمات اللاعب الدولي الجزائري السّابق نبيل بن طالب.

ولا ينتمي متوسط الميدان بن طالب (26 سنة) إلى أيّ فريق، منذ انقضاء مدّة العقد مع نادي شالكه الألماني في الـ 30 من جوان الماضي.

وتتمثّل الأندية الأربعة في: دينامو كييف بطل أوكرانيا ورائد ترتيب النسخة الحالية، كما يخوض رابطة أبطال أوروبا انطلاقا من مساء الثلاثاء. والعين الذي يتصدّر لائحة ترتيب بطولة الإمارات، وأنجي الفرنسي، وفريق روسي.

وتكتّم موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي، الثلاثاء، عن ذكر اسم النادي الروسي. مُضيفا أن ميزانية فريق أنجي لا تسمح بِدفع مبلغ كبير لِجلب بن طالب، مع الإشارة إلى أن النادي يملك أسهمه ويرأسه رجال الأعمال الجزائري المُغترب سعيد شعبان.

وكان نبيل بن طالب في شهر أوت الماضي، على وشك الانضمام إلى فريق جنوة، قبل أن يفترق الطرفان دون ترسيم صفقة الانتقال. وذلك بِسبب اقتراح مسؤولي النادي الإيطالي عقد بِموسم واحد، مع إمكانية إضافة عام آخر في صيف 2022. بينما أصرّ مُمثّلو أعمال بن طالب على توقيع عقد بِموسمَين، مع إمكانية إضافة عام آخر في صيف 2023.