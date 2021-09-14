-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

أربعة أندية ترغب في انتداب بن طالب

علي بهلولي
  • 249
  • 0
أربعة أندية ترغب في انتداب بن طالب

ترغب أربعة أندية هذه الأيّام، في الاستفادة من خدمات اللاعب الدولي الجزائري السّابق نبيل بن طالب.

ولا ينتمي متوسط الميدان بن طالب (26 سنة) إلى أيّ فريق، منذ انقضاء مدّة العقد مع نادي شالكه الألماني في الـ 30 من جوان الماضي.

وتتمثّل الأندية الأربعة في: دينامو كييف بطل أوكرانيا ورائد ترتيب النسخة الحالية، كما يخوض رابطة أبطال أوروبا انطلاقا من مساء الثلاثاء. والعين الذي يتصدّر لائحة ترتيب بطولة الإمارات، وأنجي الفرنسي، وفريق روسي.

وتكتّم موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي، الثلاثاء، عن ذكر اسم النادي الروسي. مُضيفا أن ميزانية فريق أنجي لا تسمح بِدفع مبلغ كبير لِجلب بن طالب، مع الإشارة إلى أن النادي يملك أسهمه ويرأسه رجال الأعمال الجزائري المُغترب سعيد شعبان.

وكان نبيل بن طالب في شهر أوت الماضي، على وشك الانضمام إلى فريق جنوة، قبل أن يفترق الطرفان دون ترسيم صفقة الانتقال. وذلك بِسبب اقتراح مسؤولي النادي الإيطالي عقد بِموسم واحد، مع إمكانية إضافة عام آخر في صيف 2022. بينما أصرّ مُمثّلو أعمال بن طالب على توقيع عقد بِموسمَين، مع إمكانية إضافة عام آخر في صيف 2023.

مقالات ذات صلة
شكرا سيدي الرئيس ولكن نعاني في صمت محليا

شكرا سيدي الرئيس ولكن نعاني في صمت محليا

محرز في عرسه بِسروال “جينز”!

محرز في عرسه بِسروال “جينز”!

كمبيوتر خارق يتوقع فوز رفقاء محرز برابطة أبطال أوروبا

كمبيوتر خارق يتوقع فوز رفقاء محرز برابطة أبطال أوروبا

إشادة واسعة بآدم وناس ومطالب بإشراكه أساسيا في نابولي

إشادة واسعة بآدم وناس ومطالب بإشراكه أساسيا في نابولي

بن ناصر يتجه لتضييع مكانته الأساسية بسبب تونالي

بن ناصر يتجه لتضييع مكانته الأساسية بسبب تونالي

موهبة سانت إيتيان بلال بن خديم يغازل بلماضي

موهبة سانت إيتيان بلال بن خديم يغازل بلماضي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد