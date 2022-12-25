أربعة أندية سعودية تريد زكري

لا يزال نور الدين زكري، مدرب ضمك السابق، متمسكا بتكرار تجربته الناجحة في الدوري السعودي للمحترفين. وحسب موقع كووورة، أن هناك أربع أندية سعودية بخلاف نادٍ خليجي لديها اهتمام بالتعاقد مع زكري، الذي يفضل خوض تجربة جديدة في دوري المحترفين السعودي.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن زكري رفض عرضا من أندية شمال أفريقيا، كما رفض عرضا آخر من أحد أندية دوري الدرجة الأولى السعودي “دوري يلو”. جدير بالذكر أن زكري سبق وأن تولى تدريب ثلاثة أندية سعودية، هي (الرائد والفيحاء وضمك)، كما كان على رأس الجهاز الفني لوفاق سطيف ومولودية الجزائر.