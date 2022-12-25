-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

أربعة أندية سعودية تريد زكري

ع. ع
  • 208
  • 0
أربعة أندية سعودية تريد زكري

لا يزال نور الدين زكري، مدرب ضمك السابق، متمسكا بتكرار تجربته الناجحة في الدوري السعودي للمحترفين. وحسب موقع كووورة، أن هناك أربع أندية سعودية بخلاف نادٍ خليجي لديها اهتمام بالتعاقد مع زكري، الذي يفضل خوض تجربة جديدة في دوري المحترفين السعودي.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن زكري رفض عرضا من أندية شمال أفريقيا، كما رفض عرضا آخر من أحد أندية دوري الدرجة الأولى السعودي “دوري يلو”. جدير بالذكر أن زكري سبق وأن تولى تدريب ثلاثة أندية سعودية، هي (الرائد والفيحاء وضمك)، كما كان على رأس الجهاز الفني لوفاق سطيف ومولودية الجزائر.

مقالات ذات صلة
هذا هو موعد الكشف عن تميمة “شان” الجزائر

هذا هو موعد الكشف عن تميمة “شان” الجزائر

بِالفيديو: مهدي عبيد وزملاؤه “يتمرّدون” في الأنفاس الأخيرة للمباراة

بِالفيديو: مهدي عبيد وزملاؤه “يتمرّدون” في الأنفاس الأخيرة للمباراة

كتاب عن الرئيس التاريخي لغالي معسكر بن عومر برحال

كتاب عن الرئيس التاريخي لغالي معسكر بن عومر برحال

200 ألف فرنسي يُطالبون بِإعادة نهائي المونديال!

200 ألف فرنسي يُطالبون بِإعادة نهائي المونديال!

فارس يُصاب مرّة أخرى

فارس يُصاب مرّة أخرى

أندريه أونانا حارس منتخب الكاميرون يعلن الإعتزال

أندريه أونانا حارس منتخب الكاميرون يعلن الإعتزال

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد