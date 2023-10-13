أربعة باحثين من جامعة سيدي بلعباس ضمن الأفضل عالميا

حسب التصنيف الأخير لجامعة ستانفورد الأمريكية

أدرجت جامعة ستانفورد الأمريكية، أسماء أربعة باحثين بجامعة جيلالي اليابس بسيدي بلعباس، ضمن قائمة 2 بالمائة من أفضل العلماء الأكثر تميزا وتأثيرا على مستوى العالم، من بين 160 ألف باحث من 149 دولة.

جاء هذا التصنيف حافزا لتطوير مجال البحث بجامعة الجزائر، لاسيما بجامعة جيلالي اليابس التي صنفت مؤخرا الأولى وطنيا من بين 23 جامعة جزائرية حسب تصنيف التايمز للجامعات، وقد أدرجت جامعة ستانفورد الأمريكية أسماء الباحثين الأربعة استنادا لعدد الأبحاث المنشورة عالميا وعدد الاستشهادات بالعلماء الآخرين في الأبحاث على مر سنوات عديدة، وعن ذلك، قال الأستاذ “محمد عمري” باحث في مجال الفيزياء الكيميائية والمصنف للمرة الثانية على التوالي ضمن قائمة أفضل العلماء في العالم، أنه يعتبر حافزا للدكاترة والباحثين بجامعة جيلالي اليابس، ودعما لمجال البحث العلمي في الجامعات الجزائرية عامة، مضيفا أنه أشرف على تأطير 38 دكتورا منهم 26 أسندت لهم مهام التدريس بمختلف الجامعات الجزائرية، بينما بلغ عدد الأبحاث التي نشرها المخبر الذي ينتمي إليه 260 منشور، فيما بلغ عدد المنشورات الخاصة به 167 منشور.

بينما كشف الدكتور “فؤاد بورعدة” الباحث في مجال العلوم والتكنولوجيا تخصص الهندسة المدنية والميكانيكية، أن عدد منشورات المخبر الذي يضم العديد من الباحثين المصنفين دوليا، قد بلغت أزيد من 600 منشور دولي، بينما عدد منشوراته فعددها وصل إلى 85 منشورا، مؤكدا أن التصنيف يعتبر حافزا لمواصلة البحوث والعمل على الارتقاء بالجامعة الجزائرية، مهنئا الباحثين الـ56 الجزائريين الذين حملت قائمة جامعة ستانفورد أسماءهم، في حين وجد الباحث “بوسهلة أنيس” أن تصنيفه ضمن قائمة أفضل العلماء في العالم جاء ثمرة عمل جماعي مع فريق البحث في تخصص الهندسة المدنية، مضيفا أنه بفضل اجتهاد الجميع، قمنا بنشر 356 منشور عالمي، بينما عدد المنشورات الخاصة به والتي أهلته ليحظى بالتصنيف العالمي، فقد بلغت 110 منشور، بينما جاء اسم البحث “بن شهرة موفق” كرابع الباحثين بجامعة جيلالي اليابس المصنفين ضمن قائمة أفضل علماء العالم.