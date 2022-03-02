أربعة تقنيين مرشحون لخلافة عامر شفيق

منصب مدير فني شاغر منذ إقالته:

علمت “الشروق”، من مصادر مطلعة، أن أربعة تقنيين جزائريين تقدموا رسميا بطلبات إلى الاتحاد الجزائري لكرة القدم، من أجل الظفر بمنصب مدير فني، خلفا لعامر شفيق، الذي أنهيت مهامه مؤخرا، من طرف المكتب الفدرالي.

قال مصدر مقرب من الاتحاد الجزائري لكرة القدم إن أربعة تقنيين قدموا رسميا سيرهم الذاتية إلى مكتب الأمين العام للفاف، منير دبيشي، من أجل تولي منصب مدير فني وطني الشاغر منذ أن أقدمت هيئة عمارة على إقالة عامر شفيق من منصبه، وهم السادة: مزيان إيغيل المدرب الوطني الأسبق الذي أشرف على عديد الأندية محليا، وفي الخارج، عز الدين أيت جودي أيضا درب الخضر، وعديد الأندية الجزائرية وحتى خارج الوطن، وكانت له تجربة قصيرة في فرنسا، عبد العالي إيدير الذي درب في الجزائر، والسعودية والإمارات، وقطر، حيث اشتغل بها كثيرا وكان مساعدا لعديد المدربين الذين أشرفوا على المنتخب القطري، والتقني كمال جبور الذي أشرف على منتخب الكونغو، الملعب المالي ومادي تونار بوهيكون البنيني، درب عدة أندية فرنسية من الأقسام السفلى.

وكان الاتحاد الجزائري لكرة القدم قد حدد تاريخ 28 فيفري المنصرم كآخر أجل نهائي لتقديم الملفات، علما أن الفاف قد أطلق في 13 فيفري الفارط، دعوة لتقديم الطلبات لاختيار المدير الفني الوطني، حيث حث التقنيين الجزائريين والأجانب على إرسال ملفات الطلب، سيرة ذاتية، طلب تحفيزي بالإضافة إلى نسخة من الشهادات، مع تحديد الموضوع توظيف مدير فني وطني للفاف.