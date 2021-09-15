أربعة جزائريين آخرين معنيون بمنافسة “أوربا ليغ”

بعد مشاركة رباعي في رابطة أبطال أوربا

أنهى، مساء الاربعاء، جزائريو رابطة أبطال أوربا، الجولة الأولى من دور المجموعات في أقوى منافسة في أوربا العالم، بالرغم من خيبة بعضهم وعلى رأسهم عيسى ماندي الذي تابع لقاء ناديه فياريال أمام بوريسيا دورتموند، من على مقاعد البدلاء أمام أطلنطا، وكان ماندي يمنّي نفسه لعب أول مباراة في هذه المنافسة في حياته، ولكن مدربه إيمري كانت له وجهة نظر مخالفة ونخشى أن يكون قد دفع ثمن خطأ لا يتحمله عندما سجل في مرماه أمام أتليتيكو مدريد.

بعد هذه الرحلة الكبيرة، يدخل سهرة الخميس رباعي جزائري آخر، ولكن ضمن منافسة أوربا ليغ، مما يعني أن الجزائر لها ثمانية لاعبين معنيين بالمنافسات الأوروبية، حيث سيستقبل غالاتا ساراي فريق لازيو روما، لكن من دون سفيان فيغولي المصاب منذ مباراة بوركينا فاسو في المغرب، وهي مغامرة جميلة لفيغولي الذي سبق له لعب رابطة الأبطال وتألق فيها بألوان فالونسيا، خاصة أن مجموعة فيغولي تضم مارسيليا الفرنسي ودينامو موسكو من مدارس كروية مختلفة، في الوقت الذي يطير سعيد بن رحمة برفقة ناديه ويست هام إلى كرواتيا لمواجهة دينامو زغرب، وهي أول مرة يشارك فيها بن رحمة في منافسة أوروبية.

ويعتبر ويست هام المرشح الأول في هذا الفوج الذي يضم غنك البلجيكي وسريع فيينا النمساوي، وكل المؤشرات توحي بأن سليماني سيكون أساسيا في تشكيلة ليون التي طارت إلى اسكتنلدا لمواجهة غلاسكو رانجرس، وبالرغم من أن المباراة تلعب خارج الديار إلا أن ليون مرشح للفوز بها مع احتمال تألق سليماني الذي سيواجه أيضا فريقي سبارتا براغ وبراندي، ومن المفروض أن يكون مرور ليون إلى الدور الثاني سهلا، وسبق لإسلام سليماني وأن لعب رابطة أبطال أوربا عندما تقمّص ألوان سبورتينغ لشبونة وليستر سيتي.

أما اللاعب الذي ينتظره الجزائريون في هذه المنافسة فهو بالتأكيد آدم وناس الذي سيواجه مع نابولي فريق ليستر سيتي خارج الديار، في أقوى المباريات قبل لعبه أمام فارسو البولوني وسبارتا موسكو، وكل لاعبي الخضر مرشحون مع أنديتهم لبلوغ الدور الثاني على أقل تقدير.