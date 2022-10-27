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رياضة

أربعة جزائريين على الأقلّ في ثمن نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

علي بهلولي
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أربعة جزائريين على الأقلّ في ثمن نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

حجز أربعة لاعبين دوليين جزائريين مع أنديتهم سهرة الخميس، مقعدا في ثمن نهائي منافسة دوري المؤتمر الأوروبي.

جاء ذلك بعد إجراء الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات، حيث تصدّرت فرق اللاعبين الجزائريين لائحة الترتيب أو تموقعت في المركز الثاني بِفارق نقاط مُريح.

ويتعلّق الأمر بِكلّ من: المدافعين عيسى ماندي مع فياريال الإسباني، وأحمد توبة مع باشاكشهر التركي، ويانيس حماش مع دنيبرو الأوكراني، والمهاجم سعيد بن رحمة مع وست هام الإنجليزي.

ويُمكن لِخمسة لاعبين دوليين جزائريين آخرين أن يلتحقوا بـ “القافلة” في الجولة السادسة والأخيرة، وكلّهم يرتدون زيّ نادي نيس الفرنسي، وهم: المدافع يوسف عطال ومتوسط الميدان هشام بوداوي والمهاجمَين أندي ديلور وبلال براهيمي والحارس تيدي بولهندي (شارك مع المنتخب الوطني لِأقلّ من 23 سنة في دورة دولية بِفرنسا ما بين ماي وجوان الماضيَين). مع الإشارة إلى أن فريق الأحمر والأسود يتصدّر لائحة الترتيب.

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