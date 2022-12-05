أربعة جزائريين في القائمة النهائية والتربص بداية من السابع من جانفي

الكاف تكشف عن قائمة حكام "الشان"

اعتمدت لجنة التحكيم، التابعة للكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف)، القائمة النهائية لأصحاب الزي الأسود، الذين سيشاركون في كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين “الشان”، المقررة بالجزائر من 13 جانفي إلى الرابع من فيفري 2023.

وضمت القائمة النهائية، التي تحوز “الشروق” نسخة منها، 53 حكما منهم 20 رئيسيا، يتقدمهم الجزائري لطفي بوكواسة، و21 حكما مساعدا، من بينهم “جزائريان”، وهما عباس أكرم زرهوني وبراهيم حملاوي سيد علي، إضافة إلى 12 حكما لتقنية “الفار” منهم الجزائري لحلو بن براهم.

وكان لقاء أسيك ميموزا الإيفواري وضيفه حورويا من غينا كوناكري في الـ 9 من أكتوبر المنصرم، آخر مباراة دولية أدارها حكم الساحة لطفي بكواسة على المستوى الإفريقي، وقد لُعبت بِرسم ذهاب الدور الثاني من منافسة رابطة أبطال إفريقيا، وانتهت لِمصلحة الفريق الزائر بِهدف لِصفر، حيث أدى الدولي الجزائري لقاء في المستوى حافظ به على مكانه في كأس إفريقيا للاعبين المحليين، علما أنه أدار العديد من اللقاءات في البطولة الوطنية، وكأس الجزائر، ورابطة أبطال إفريقيا، وكأس “الكاف”، وألعاب البحر المتوسط نسخة وهران 2022، نفس الشيء بالنسبة إلى أكرم زرهوني، المتألق منذ سنوات، المرشح بقوة ليكون ضمن الطاقم الدولي الجزائري مصطفى غربال المتواجد بكأس العالم، بعد التأكد من نهاية مشوار الحكم الجزائري عبد الحق اتشعلي الذي شرف التحكيم الجزائري بمشاركته في ثلاث كؤوس للعالم.

من جهته، براهيم حملاوي سيد علي الذي عانى التهميش في السنوات الماضية، فقد عاد بقوة، حيث تواجد في ألعاب البحر الأبيض المتوسط، وهو يسير بخطة ثابتة نحو التألق والعودة إلى مستواه الحقيقي، خاصة وأنه سيكون ضمن طاقم بوكواسة في هذه المنافسة القارية، إضافة إلى حكم “الفار” ابن مدينة بجاية لحلو بن براهم الذي يشارك بانتظام في كل المنافسات القارية نظرا لمستواه الكبير، حيث كان في المستوى في كأس إفريقيا الأخيرة التي لعبت بالكاميرون، حيث أدار بامتياز مباراتين وعديد اللقاءات في تقنية “الفار”.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن لجنة التحكيم للكاف قامت بتغيير القائمة عديد المرات بسبب الأخطاء التي ارتكبها الحكام في الأدوار السابقة لرابطة الأبطال الإفريقية وكأس الكاف، وهو إنذار شديد اللهجة لكل الحكام من أجل العمل على تفادي الأخطاء المؤثرة في اللقاءات.

ومن المنتظر، أن يدخل الحكام في تربص مغلق بالجزائر وبنسبة كبيرة بفندق الشيراتون بداية من السابع جانفي ويدوم خمس أيام، حيث سيجتاز الحكام المشاركون اختبارات بدنية، واختبارات كتابية، ودروسا تطبيقية، وستقدم لهم خلاله تعليمات صارمة قبل بداية المنافسة.

وتعمل لجنة التحكيم التابعة للفاف التي يترأسها جمال حيمودي على التواصل مع لجنة التحكيم التابعة للكاف من أجل إنجاح هذا العرس الإفريقي الذي سيكون بروفة حقيقية للاستحقاقات القادمة التي تنوي الجزائر تنظيمها.