أربعة حكام جزائريين في تربص بالقاهرة

تحضيرا لمباريات ربع ونصف نهائي المنافسة الإفريقية

علمت “الشروق”، من مصادر مطلعة، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اختار بنسبة كبيرة أربعة حكام جزائريين للمشاركة في تربص مغلق بالقاهرة تحضيرا لمباريات ربع ونصف نهائي رابطة الأبطال الإفريقية وكأس الكاف..

راسلت لجنة التحكيم التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة الاتحادات المحلية من أجل إعلامها بقائمة الحكام الذين تم اختيارهم من أجل إدارة مقابلات الأدوار ربع النهائية، ونصف النهائية، وضّمت القائمة أربعة حكام من الجزائر وهما غربال وبن براهم، وحكمان مساعدان هما مقران قوراري وزرهوني عباس أكرم.

الحكام سيدخلون في تربص مغلق في الفترة ما بين 14 و18 أفريل الجاري، تحضيرا للدورين ربع ونصف نهائي رابطة الأبطال وكاس الكاف، وضمت القائمة 25 حكما رئيسيا يتقدمهم الثنائي غربال مصطفى ولحلو بن براهم، و30 حكما مساعدا من بينهم الثنائي قوراري وزرهوني الذي اعتمد رسميا في طاقم مصطفى غربال.

ويتضمن التربص اختبارات بدنية وفنية للحكام ليكونوا في المستوى في اللقاءات القادمة إضافة إلى تحضيرهم للمنافسات القادمة،مع التأكيد على تقنية الفار التي أصبحت ضرورية في اللقاءات خاصة في الحالات المعقدة.

وخلت القائمة من عدد كبير من الحكام الذين اثأروا الجدل في السنوات الأخيرة، الذين قرر بعضهم اعتزال التحكيم وآخرون لم تجدد فيهم الثقة خاصة الذين ارتكبوا أخطاء كارثية ومؤثرة.