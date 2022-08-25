 أربعة ضباط يعتقلون عروسا في حفل زفافها.. ما القصة؟!

اقتحمت الشرطة المحلية في مبارارا، غرب أوغندا، حفل زفاف فتاة بدعوى أنها سرقت مبلغا من المال ليتم نقلها إلى الحجز.

واتهم مدير البنك الذي تعمل فيه كريستين ناتو هوير أنها اختلست ما لا يقل عن 220 جنيها إسترلينيا، في حين تم التحقيق في الأمر باعتباره شكوى جنائية، ونصحت الشرطة الطرفين بالسعي لحل مدني، وفقًا لبيان صحفي.

وبعد فتح القضية مرة أخرى، قرر رئيس الشرطة توجيه اتهام للمرأة بالسرقة والأمر بالقبض عليها، وقال رجال الأمن إن الضباط المتورطين تسببوا في “إزعاج عام”، وأنهم ربما فعلوا ذلك بناء على طلب مدير البنك، وفقا لصحيفة” ميرور” البريطانية.

وذكرت التقارير أنهم استخدموا سيارة صاحب الشكوى لنقلها إلى السجن، وقال بيان للشرطة: “كان الاعتقال مخزيا أمام العريس والأسرة والأصدقاء والضيوف وأصهارهم، واتضح أن ما كان من المفترض أن يكون أسعد يوم في حياتها انتهى بكابوس”.

وأضافت المتحدثة باسم الشرطة، أن سلوك الضباط في هذه القضية “مستهجن ويستند إلى سوء التقدير”.

وبمجرد أن تم نقل أخبار الحادث إلى قائد الشرطة الإقليمية، تم إطلاق سراح العروس على الفور مع تقديم الاعتذار إلى العريسين والأسرة والأصهار والأصدقاء والضيوف.

كما قام القائد بإيقاف الضباط الأربعة المتورطين واتهمهم بـ “السلوك المشين”، وإذا ثبتت القضية، فسيتم فصلهم من العمل.

وأضاف التقرير أن أحد الضباط، تم اعتقاله بالفعل ووضعه في الحجز، بينما لا يزال الثلاثة الآخرين “مختبئين”.