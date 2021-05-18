أربعة لاعبين جزائريين في التشكيلة المثالية

عرفت التشكيلة المثالية لمباريات ذهاب ربع نهائي رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم، التي جرت يومي الجمعة والسبت، تواجد أربعة لاعبين جزائريين، ثلاثة منهم من شباب بلوزداد والآخر من مولودية الجزائر، حسب ما كشفت الكنفدرالية الافريقية على حسابها الرسمي على “تويتر”.

وسجلت التشكيلة تواجد ثلاثي شباب بلوزداد المتكون من صانع الألعاب، أمير سعيود، الظهير الأيمن مختار بلخيثر والوسط الدفاعي زكريا دراوي، أما لاعب المولودية فيتعلق الأمر بمتوسط الميدان ميلود ربيعي.

يشار ان الكاف كانت قد وضعت اسمي اللاعبين ربيعي ودراوي من بين المرشحين لنيل جائزة افضل لاعب في الاسبوع بمناسبة ذهاب ربع النهائي، بعد تألقهما في هذا الدور.