أربعة لاعبين جزائريين معنيون برابطة أبطال أوروبا

رفقاء عيسى ماندي دخلوا المنافسة سهرة الثلاثاء

فتحت منافسة رابطة أبطال أوربا صفحتها الجديدة سهرة الثلاثاء، حيث دخل فريق فياريال الإسباني بطل أوربا ليغ المنافسة، وعاش عيسى ماندي صاحب الـ 29 سنة لأول في حياته المغامرة الكبيرة بلعب هذه المنافسة الحلم بالنسبة لكل لاعب، حيث واجه فياريال فريق أطنطا الإيطالي، بينما يدخل سهرة الاربعاء بقية الجزائريين وعددهم ثلاثة المنافسة القوية وفي مباريات صعبة ومثيرة، بدءا باستقبال رشيد غزال لفريق بوريسيا دورتوند في مباراة تعد بالكثير، بسبب النديّة التي يجدها الألمان دائما عندما يواجهون الفرق التركية..

ومن المنتظر أن يكون رشيد غزال أساسيا وهو الذي سبق له المشاركة في رابطة الأبطال مع فريقين مختلفين وهما ليون وموناكو الفرنسيين، وسيكون إنجاز كبير لفريق غزال، بيشيكتاش لو حقق التأهل للدور الثاني في فوج يضم بطل هولندا أجاكس وبطل البرتغال سبورتينغ لشبونة، مع الإشارة إلى أن بداية غزال هذا الموسم مازالت محتشمة وحتى خلال مباراتي الخضر الأخيرتين أمام جيبوتي وبوركينا فاسو، بقي على مقاعد الاحتياط بخيار من جمال بلماضي.

ويدخل رياض محرز وناديه المنافسة في لقاء لايبزيغ الألماني المتراجع في المستوى والنتائج هذا الموسم، وليس في مخيلة غوارديولا شيئا، غير تعويض ما فاتهم الموسم الماضي عندما ضيعوا اللقب في النهائي أمام تشيلسي، وكل المعطيات تشير إلى لعب محرز كأساسي برفقة ديبروين، بالرغم من أن محرز كان مؤخرا على مقاعد الاحتياط، ولكن الأداء الباهت للإسباني توراس قد يعيد محرز الذي سجل الموسم الماضي في هذه المنافسة أربعة أهداف إلى التشكيلة الأساسية التي تعودت على التألق في رابطة أبطال أوربا، وأي نتيجة غير الفوز سترهن حظوظ رفقاء محرز الذين يلعبون في مجموعة تضم باريس سان جيرمان وبروج البلجيكي، وفي المقابل سيشارك إسماعيل بن ناصر لأول مرة في جنة رابطة الأبطال مع ناديه الميلان الذي سيتصادم في لقاء كبير مع فريق ليفربول، خارج الديار، والميلان تنتظره مواجهات كبيرة مع بورتو البرتغالي وخاصة اتليتيكو مدريد.

مشاركة اللاعبين الجزائريين في هذه المنافسة الكبيرة سيعود بالفائدة على الخضر في مرحلة المنافسة على بطاقة التأهل إلى كأس العالم.