أربعة لـ”سان جيلواز” وصفر لعمورة

تراجع أداء أمين عمورة في الدوري البلجيكي في الفترة الأخيرة، وربما سوء الطالع تأكّد في مباراة الأحد، حيث فاز فريقه برباعية كاملة، مقابل واحد، ولم يسجل هدّاف الفريق أمين عمورة، أي هدف، بالرغم من أنه لعب أساسيا، قبل خروجه في نهاية المباراة..

وهو ما يفسّر حالة الفراغ الطويلة التي يتواجد فيها عمورة، الذي سجل في المباراة الماضية هدفا، ظن الكثيرون بأنه ديكليك العودة، ولكنه بقي هدفا من دون تأكيد، يبقى أن عمورة مرشّح وبقوة لأجل الانضمام لفريق كبير في أوروبا أو على الأقل، يتنقل إلى دوري كبير، بمستوى أرقى من الدوري البلجيكي متوسط المستوى.