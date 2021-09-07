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الجزائر
المتهمة زعمت بأنها "طردت الجن" من بيتها

أربعينية تقتل ابنها البكر بسطيف

سمير مخربش
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أربعينية تقتل ابنها البكر بسطيف
أرشيف

عاشت عصر الاثنين قرية لمعايز التابعة لبلدية بازر سكرة بولاية سطيف، مأساة مقتل شاب دون الرابعة عشر من العمر، على يد والدته التي باغتته بضربة على مستوى الرأس بذراع الهاون “مهراس”، سبب له نزيفا داخليا جعله يسقط مغشيا عليه ويتوفى في عين المكان قبل نقله إلى المستشفى. وحسب مصادر محلية من عين المكان، فإن جثة الضحية تم اكتشافها من طرف جده لأبيه، حيث لاحظ زوجة ابنه في حالة اضطراب وهستيريا وهيجان تحمل بيدها مهراسا، وهي تردد كلاما عن تمكنها من القضاء على الجن الذي سكن بيتها منذ سنوات، فراح يبحث في كل مكان إلى أن وجد جثة حفيده وقد فارق الحياة، فاتصل بمصالح الدرك الوطني التي باشرت تحرياتها وسط صدمة عنيفة هزت العائلة وكل سكان القرية الفقيرة والبلدية عموما.

الوالدة حسب مصادرنا من عائلة فقيرة جدا، أصيبت منذ سنوات باضطرابات نفسية وهي تعالج بين الحين والآخر لدى مختصين في الأمراض العقلية، ولها أيضا ثلاثة أبناء معوقين ذهنيا، وهي متزوجة من ابن عمها الذي يعمل بعيدا عن القرية، ويعتبر ابنها الضحية هو الأكبر والوحيد الذي لا يعاني من مرض نفسي ضمن إخوته، وتعيش العائلة في فقر، كون رب الأسرة عاملا يوميا يتنقل من ولاية إلى أخرى في ورشات البناء، وعمله غير قار ولا ثابت، ولا يكاد يكفي للقمة العيش، إضافة إلى مرض زوجته وأبنائه كما قال أهل القرية.

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