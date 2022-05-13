أربعيني يقتل زوجته بالبليدة ويدعي انتحارها

استخراج الجثة كشف الجريمة البشعة

تمكنت الفرقة الجنائية بأمن ولاية البليدة مؤخرا، من فك لغز مقتل فتاة في العشرينيات من العمر، حيث أودعت عائلتها شكوى لطلب استخراج جثتها بدعوى وجود شبهة جنائية في ظروف وفاتها ودفنها متهمين زوجها بقتلها.

وقائع القضية تعود لشهر أفريل الفارط، حين تلقت مصالح الشرطة ببلدية بن خليل شرق البليدة بلاغا من قبل عائلة فتاة عشرينية، وافتها المنية وقام زوجها بدفنها، حيث تضاربت أقواله بين وفاتها بشكل طبيعي والانتحار، مطالبين باستخراج الجثة وتشريحها، لاسيما أن الضحية كانت دائمة الشكوى من تصرفات زوجها وكانت تتعرض للضرب المبرح بشكل متكرر، حيث استغل هذا الأخير وضعية الفتاة كونها يتيمة الأبوين، حسب المشتكين، وكبر سن السيدة التي تكفلت بتربيتها ليتمادى في سلوكاته العدوانية والاعتداء الجسدي عليها مهددا إياها بالقتل في كل مرة.

وأضافت مصادر “الشروق” أن الفتاة دفنت بشكل سريع وبطريقة مشبوهة، باشرت إثرها مصالح الأمن تحقيقا موسعا حول ملابسات الوفاة، وتم استخراج الجثة خلال شهر أفريل، بإذن من السلطات المختصة وإخضاعها للتشريح، وتبين أن الضحية توفيت مقتولة وموتها كان عنيفا، والفاعل زوجها وهو صاحب قاعة للحفلات بمدينة بوفاريك. وبحسب مصادر “الشروق”، فقد عثر على آثار للكي بجسم الضحية، ما يدل على تعرضها للتعذيب حرقا. وكشف تقرير الطب الشرعي أن الضحية تعرضت للضرب بشكل عنيف ما جعلها تنزف إلى أن فارقت الحياة.

وأفادت مصادر “الشروق” بأن الفتاة تعرضت للضرب، من قبل زوجها بمنزلها العائلي ما تسبب لها في إصابات بالغة، غير أنه لم يقم بإسعافها أو أخذها للمستشفى ليخفي فعلته، ما أدى إلى وفاتها، ثم قام بدفنها بشكل سريع ليطمس معالم الجريمة، وهو ما أثار الشكوك لدى أقارب الفتاة، في كون وفاتها كانت مدبرة. الجاني أودع أول أمس رهن الحبس بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة بوفاريك، عن جناية الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها وجناية التعذيب.