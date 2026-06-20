أربع جرائم قتل في ثلاث ولايات شرقية

سيدة تنهي حياة زوجها في سكيكدة

عادت جرائم القتل الشنيعة، لتنغص حياة المواطنين، فقد شهت ولايات شرق البلاد الجمعة أربع مآس قتل أدخلت المواطنين في حسرة وحيرة، وشهدت قرية أمجاز عيسى، ببلدية زردازة، جنوب ولاية سكيكدة، الجمعة، جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها رجل على يد زوجته، بمنزلهما الواقع بذات القرية.

وحسب مصادر محلية فإن الضحية في عقده الرابع، قتل من طرف زوجته بسبب خلافات تجهل خلفيتها، وقالت المصادر ذاتها إن المصالح الأمنية تمكنت في وقت وجيز من توقيف المشتبه فيها فور اقترافها الجريمة، ليتم مباشرة التحقيقات الأمنية والقضائية معها بمحكمة الجنح بالحروش، في حين تم تحويل الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الحروش. للإشارة تعتبر هذه الجريمة الثانية في يوم واحد بالولاية، حيث أقدم قبلها شاب على قتل رب عائلة في العقد الرابع من عمره، ينحدر من بلدية بن عزوز، بسبب خلافات وقعت بينهما، تطورت إلى حد استعمال الاسلحة البيضاء، أفضت إلى مقتل الضحية بضربات قضيب حديدي على مستوى الرأس.

الضحية رب عائلة يدعى “ع.ص” في العقد الرابع من عمره، وقد تلقت مصالح الدرك الوطني ببن عزوز بلاغا بوقوع جريمة قتل بذات البلدية. وفقد الضحية الوعي جراء الاعتداء، ليتم نقله على جناح السرعة إلى مصلحة الإنعاش بمستشفى محمد دندان بعزابة، ورغم المجهودات التي بذلت من طرف الطاقم الطبي، إلا أنه فارق الحياة هناك. وتمكنت قوات الأمن من توقيف المشتبه فيه واسترجاع الأداة المستخدمة في الجريمة، وتقديمه أمام قاضي التحقيق لدى محكمة عزابة لمباشرة التحقيقات القضائية معه لفك لغز هذه الجريمة الشنعاء التي اهتز لها سكان المنطقة.

كما عاشت في نفس اليوم مدينة قايس بولاية خنشلة، على وقع جريمة قتل راح ضحيتها شاب في الثلاثين من العمر، في حادثة خلفت حالة من الصدمة والحزن وسط سكان المدينة، بالنظر إلى بشاعة الاعتداء الذي تعرض له الضحية، الذي تعرض لعدة طعنات وضربات بواسطة أسلحة بيضاء مختلفة، أصابت مناطق متفرقة من جسده بشكل وصف بالمفزع، ما تسبب له في إصابات خطيرة استدعت نقله على جناح السرعة إلى المؤسسة الاستشفائية، غير أنه فارق الحياة متأثراً بجروحه البليغة.

وقد خلفت هذه الجريمة الشنعاء حالة من الذهول والاستياء وسط المواطنين، الذين عبروا عن حزنهم العميق إزاء هذا الفعل الإجرامي الذي أعاد إلى الواجهة مخاطر انتشار العنف واستعمال الأسلحة البيضاء. من جهتها، باشرت مصالح الأمن المختصة تحقيقاً معمقاً لكشف ملابسات القضية وتحديد هوية المتورطين وتقديمهم أمام العدالة، فيما تبقى القضية محل متابعة إلى غاية استكمال مجريات التحقيق.

وعرف ذات اليوم في بلدية عين كرشة بولاية أم البواقي جريمة قتل، ضحيتها شاب في الثالثة والثلاثين من العمر، يدعى “أيوب.غ”، تلقى طعنات غادرة أمام منزله العائلي، وقد ووري أمس الثرى بمقبرة المدينة.