أربع لوائح جديدة في لعبة كرة القدم

قام الاتحاد الدولي لكرة القدم بِتجريب بعض اللوائح الجديدة، في دورة دولية ودّية لِفئة أقلّ من 19 سنة.

وجمعت هذه الدورة فرق آيندهوفن رفقة ألكمار من هولندا ولايبزيغ من ألمانيا وبروج من بلجيكا.

وتتمثّل اللوائح الجديدة في: لعب شوط مدّته 30 دقيقة بدلا من 45 دقيقة، وإمكانية تنفيذ التماس بِالقدم، وإيقاف اللاعب الذي تلقى بطاقة صفراء لِمدّة 5 دقائق، واستبدال خمسة لاعبين في مباراة واحدة.

وقالت هيئة الرئيس جياني أنفونتينو، إنها ستعقد اجتماعا مع مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، في تاريخ لاحق. من أجل ترسيم هذه اللوائح الجديدة أو رفضها.