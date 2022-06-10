أربع مقابلات بِنكهة عطلة الصّيف

لُعبت مساء الجمعة أربع مقابلات، من عمر الجولة الـ 34 والأخيرة لِبطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم.

وبِما أن أمور اللّقب والمشاركات القارّية والنزول إلى القسم الثاني حُسمت في جولة سابقة، فإن المقابلات اكتست طابعا “شكليا”.

وتألّق مهاجم نجم مقرة رمضان هيتالة بِتسجيل ثلاثية، مُنهيا الموسم بِرصيد 5 أهداف. ووقّع لاعب الخط الأمامي لِهلال شلغوم العيد حمزة دبيح ثنائية، فبات يحوز في جعبته 7 أهداف.

وتُجرى المواجهات الخمس المتبقية مساء هذا السبت.

وجاءت نتائج المقابلات كالتالي:

م.الجزائر 0 – م.وهران 0

ن.حسين داي 1 – ا.بسكرة 2

أ.المدية 3 – ه.شلغوم العيد 3

ن.مقرة 4 – س.غليزان 1

وتشكّل جدول الترتيب على النّحو الآتي:

1- ش.بلوزداد 67ن (ناقص مقابلة)

2- ش.القبائل 60ن (ناقص مقابلة)

3- ش.الساورة 57ن (ناقص مقابلة)

4- ا.العاصمة 57ن (ناقص مقابلة)

5- ن.البارادو 53ن (ناقص مقابلة)

6- ش.قسنطينة 52ن

7- م.الجزائر 51ن

8- ج.الشلف 50ن (ناقص مقابلة)

9- ا.بسكرة 50ن

10- و.سطيف 48ن (ناقص مقابلتَين)

11- م.وهران 46ن

12- ه.شلغوم العيد 45ن

13- ن.مقرة 45ن

14- أ.الأربعاء 43ن (ناقص مقابلة)

15- أ.المدية 36ن

16- ن.حسين داي 22ن (ناقص مقابلة)

17- س.غليزان 20ن

18- و.تلمسان 13ن (ناقص مقابلة)