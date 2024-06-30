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رياضة

أربع ميداليات ذهبية عالمية في الجمباز لـ “نمّور”

الشروق الرياضي
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أربع ميداليات ذهبية عالمية في الجمباز لـ “نمّور”
ح.م

ضربت الجزائرية كيليا نمّور بِقوّة، وحصدت كل التتويجات للمنافسات التي خاضتها في الدورة الدولية للعاصمة الرّومانية بوخاريست في الجمباز.

وأسدلت كيليا نمّور، الأحد، مشاركتها بإحراز رابع ميدالية ذهبية عالمية لها.

وتمثّلت الميداليات الأربع للمعدن النّفيس، في: ذهبية الفردي العام، وذهبية عارضة التوازن، وذهبية الحركات، وذهبية المتوازي محتلف الارتفاعات.

وتندرج دورة بوخاريست ضمن آخر حلقة في سلسلة تحضيرات نمّور (17 سنة)، للألعاب الأولمبية التي تنطلق بالعاصمة الفرنسية باريس في الـ 26 من جويلية المقبل.

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