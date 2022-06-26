أربع ميداليات ذهبية للجزائر في الألعاب المتوسّطية

حصدت الرياضة الجزائرية مساء الأحد، أربع ميداليات ذهبية في ألعاب البحر المتوسّط نسخة وهران 2022.

وجاءت ميدالية المعدن النفيس الثالثة، بِواسطة مُصارع الكاراتي أسامة زايد في وزن أقلّ من 75 كلغ.

وتغلّب المُصارع أسامة زايد في النهائي، على مُنافسه المصري عبد الله عبد العزيز بـ (5-4).

أمّا الذهبية الرّابعة، فنالتها المُصارعة شيماء ميدي، بعد تفوّقها في نهائي صنف أقلّ من 61 كلغ، على منافستها التونسية وفاء محجوب بـ (3-2).

وفي وزن أقلّ من 60 كلغ لِرياضة الكاراتي رجال، اكتفى المُصارع الجزائري علاء سالمي بِالميدالية الفضّية، بعد خسارته في النهائي أمام مُنافسه التركي إيراي سامدان بـ (0-5).

وقبل ذلك، كانت مصارعتا الكاراتي الجزائريتان سيليا ويكان ولويزة أبو ريش، قد أحرزتا ميداليتَين ذهبيتَين، في صنفَي أقلّ من 50 كلغ وأقلّ من 55 كلغ، على التوالي.

وهكذا منحت رياضة الكاراتي الجزائرَ 4 ذهبيات وفضّية، في ألعاب البحر المتوسّط 2022.