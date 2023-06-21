أربع ميداليات للجزائر في البطولة الإفريقية للمسايفة

حصد المنتخب الوطني الجزائري للمسايفة، الأربعاء، أربع ميداليات في البطولة الإفريقية.

وتحتضن مصر هذه البطولة القارّية منذ الإثنين الماضي، وإلى غاية السبت المقبل.

وافتكّت المبارزة سوسن بوضياف ذهبية اختصاص سيف الحسام، ونالت الباتول طالب إيناس فضية اختصاص السيف، واكتفت زهرة الكحلي ومريم مباركي بِالبرونزية في اختصاصَي سيف الحسام وسيف الشيش، على التوالي.

وبات المنتخب الوطني يتموقع ثانيا في لائحة الترتيب العام بِرصيد الميداليات الأربع المُشار إليهن أعلاه. خلف مصر مُتصدّرة الجدول بِمجموع 15 ميدالية: 4ذ و5ف و6ب. وتشغل كينيا الرّتبة الثالثة بِرصيد ذهبية.